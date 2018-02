San Giorgio | vietate le bombolette di Carnevale e ronde anti-teppisti

Un Carnevale che metterà 'Sottosopra' Fermo e Porto San Giorgio : Il pomeriggio della domenica, quindi, il centro del capoluogo sarà animato in maniera diffusa da varie compagnie che proporranno spettacoli a catena dalle 15 alle 18.30 in una grande festa cui ...

Shoah : a BasSano il figlio di Giorgio Perlasca incontra gli studenti : Bassano del Grappa (vi), 30 gen. (AdnKronos) - Domani mattina, mercoledì 31 gennaio 2018, dalle 10.30 alle 12.30, presso la Sala Da Ponte del Centro Giovanile, avrà luogo un incontro-dibattito tra gli studenti delle scuole di Bassano di ogni ordine e Franco Perlasca, in occasione del venticinquesimo

SanREMO 2018/ Giorgio Panariello l'ospite comico della kermesse musicale : Festival di SANREMO 2018, continuano le indiscrezioni e il toto vincitore. Michelle Hunziker farà un annuncio speciale dall'Ariston? Il gossip impazza!(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 19:03:00 GMT)

Sanremo 2018 : ospiti Giorgio Panariello e Antonella Clerici : Antonella Clerici e Panariello ospiti al Festival di Sanremo 2018 E’ stato Altro Spettacolo a lanciare la notizia del ritorno di Giorgio Panariello sul palco del Festival di Sanremo in occasione della 68esima edizione, questa volta, però, come ospite, e non come conduttore come nel lontano 2006. Il comico, lo ricordiamo, ha fatto gli onori di casa sul palco della kermesse canora dodici anni fa assieme ad Ilary Blasi e a Victoria Cabello, ...

"Canindé - L’anima francescana del Brasile" - di Giorgio Negro e Dario De Dominicis tra i pellegrini di San Francesco in Sud America : San Francesco si è fermato a Canindé. Qui, nel cuore più arido del Brasile, il sertão, ogni anno orde di fedeli accorrono ??????a fare voto al santo di Assisi. Un pellegrinaggio antico, ma non per questo risparmiato dalla moda del "selfie", che dal 24 settembre al 4 ottobre richiama, al Santuario di San Francesco delle Stimmate, oltre due milioni di persone in una città che ne conta meno di un ottantamila. E ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - "Giorgio falso come Gemma" : l'accusa di Barbara De Santi! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti ancora nel mirino delle critiche: nuove e forti accuse di Barbara De Santi alla coppia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 07:05:00 GMT)

A4 : 11 chilometri di coda tra Villesse e San Giorgio : Si è rivelato più impegnativo del previsto l' intervento di risanamento dell'asfalto sulla A4 all'altezza dei lavori in corso per la costruzione della terza corsia tra San Giorgio-Latisana . I lavori, ...

San Giorgio - triade pirandelliana al centro Teatro Spazio : Tra i prossimi appuntamenti del centro Teatro Spazio il 17 e 18 febbraio, lo spettacolo Locas, per la regia di Niko Mucci, dedicato al mondo femminile ed in cui donne di estrazione sociale diverse, ...

Uomini e Donne - nuove peSanti accuse per Giorgio Manetti : ecco cos'è accaduto Video : Gemma Galgani [Video] ha un chiodo fisso: riconquistare Giorgio, anche se l'uomo non ha nessuna intenzione di tornare con lei. Dopo la prima sorpresa realizzata la scorsa settimana, la dama torinese si è presentata nuovamente nel camerino del gabbiano e lo ha addobbato con diversi oggetti e souvenir comprati durante il suo viaggio in Egitto, dove ha passato le vacanze natalizie. Anche in quest'occasione, il cavaliere fiorentino ha apprezzato il ...

Porto San Giorgio. Sabato sera riparte la rassegna "Sotto_Passaggi" - appuntamento al Teatro Comunale con "Zingari Lager" : Un viaggio nella musica e nella cultura rom alla riscoperta della magia degli spettacoli di un tempo, tra gioia di vivere e la difficoltà di confrontarsi con il pregiudizio, alla scoperta del ...

Uomini e Donne - nuove peSanti accuse per Giorgio Manetti : ecco cos'è accaduto : Gemma Galgani ha un chiodo fisso: riconquistare Giorgio, anche se l'uomo non ha nessuna intenzione di tornare con lei. Dopo la prima sorpresa realizzata la scorsa settimana, la dama torinese si è presentata nuovamente nel camerino del "gabbiano" e lo ha addobbato con diversi oggetti e souvenir comprati durante il suo viaggio in Egitto, dove ha passato le vacanze natalizie. Anche in quest'occasione, il cavaliere fiorentino ha apprezzato il gesto ...

Roverbella. Il commerciante Sandro Tallarico ucciso a San Giorgio : Giallo nel Mantovano dove è stato ucciso il commerciante Sandro Tallarico. L’uomo di 57 anni è stato assassinato sul ponte di San Giorgio a Mantova nei pressi del castello. Il commerciante d’abbigliamento di Roverbella era nato a Luzzara. Aveva anche…Continua a leggere →

Mantova - ucciso con una coltellata al cuore sul ponte di San Giorgio : Il suo assassino lo ha raggiunto lungo la pista ciclabile che costeggia il ponte di San Giorgio, l’ingresso più conosciuto della città. E lì lo ha ammazzato con una coltellata. Un solo fendente, dritto al cuore. È stato ammazzato così, a Mantova, un 57enne. L’uomo, un italiano residente nella città virgiliana, è stato trovato ancora agonizzante da un passante attorno alle 9.30 di mercoledì. Al loro arrivo, i soccorsi hanno potuto ...

Porto San Giorgio. Il dialetto torna in teatro con sette spettacoli : domani "Il medico dei matti" : La Pro Loco, col sostegno del Comune, ha completato il cartellone della quarta rassegna dialettale amatoriale dal titolo "Le radici della Marca", sette spettacoli sul palco del teatro cittadino a partire da domani pomeriggio (ore 17). Il gruppo "teatro instabile" di Recanati porterà sul palco "Lu medeco d'i matti" (ingresso al costo di 6 euro). La ...