San Biagio | i dolci tipici in Italia

(Di sabato 3 febbraio 2018) In giro per la nostra Penisola, sono davvero numerosi ipreparati in occasione della festività di San. Giusto per citare i più celebri, a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, è tempo di tarallucci di San, contenenti semi d’anice, benedetti e distribuiti ad amici e parenti per proteggere dai mali di stagione, in particolar modo dal mal di gola. A Taranta Peligna, in provincia di Chieti, si svolge la Sagra delle Panicelle, pani a forma di mano sul cui impasto è impressa l’immagine del Santo; a Lanzara, in Campania, si preparano le polpette di Sana base di patate, a Salemi, in provincia di Trapani, i pani di Sana forma di pesci, uccelli, cavallucci marini e fiori per ricordare il miracolo della liberazione del paese dalle cavallette; e i cuddureddi fatti d’acqua e farina, che rappresentano le gole, entrambi benedetti e distribuiti ai ...