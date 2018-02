Sampdoria-Torino | i convocati di Mazzarri per la gara di domani

Sampdoria-Torino - ecco dove guardare la diretta streaming : Nel match di Serie A si affronteranno Sampdoria e Torino in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per gli abbonati basterà scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet ed avviarla poco prima del match. Sampdoria-Torino, le formazioni Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, ...

WALTER MAZZARRI - TORINO/ "Contro la Sampdoria : giocheremo ancora con la difesa a quattro" : WALTER MAZZARRI, TORINO: il tecnico granata presenta la sfida contro la Sampdoria di domani. Conferma che in difesa si tornerà a giocare ancora a quattro e non passerà a tre.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 17:00:00 GMT)

Torino - Mazzarri : 'Sampdoria forte. Mercato? Nessuno in grado di migliorarci' : Una gara da ex, Walter Mazzarri ritorna a Marassi da avversario di quella Sampdoria che allenò dal 2007 al 2009. Per lui sette punti nelle prime tre partita sulla panchina del Torino, ora un ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Torino - giocheremo con il cuore» : GENOVA - Dopo aver battuto la Roma in trasferta la Sampdoria non vuole fermarsi. La squadra blucerchiata ha in mente però una strada ben precisa da percorrere: "All'Europa ci puntiamo, ma dobbiamo ...

Torino - a tutto Mazzarri : “il caso Ljajic” e la formazione anti-Sampdoria - il punto : Il tecnico del Torino FC Walter Mazzarri ha incontrato oggi i media presso la sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino per presentare la sfida di domani contro la Sampdoria: “Sappiamo che andiamo in uno stadio dove il fattore campo ha fatto la differenza fino ad ora. Inoltre i blucerchiati sono in un periodo positivo, hanno appena vinto a Roma. In settimana abbiamo lavorato bene e provato diverse soluzioni: speriamo di mostrarle ...

Sampdoria - il doppio annuncio di Giampaolo per la gara contro il Torino : La Sampdoria è reduce dall’entusiasmante successo sul campo della Roma, i blucerchiati adesso si preparano per la gara contro il Torino di Walter Mazzarri. In conferenza stampa il tecnico Giampaolo ha dato importanti indicazioni: “Penso che le partite difficili, quelle decisive, non sono queste per qualsiasi tipo di obiettivo. L’obiettivo Uefa di cui sento parlare è un esercizio dialettico inutile, non significa niente senza ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Torino e Genoa show - sorprese di Atalanta e Sampdoria : Il Calciomercato sempre più nel vivo, ecco tutte le trattative del giorno. Il Napoli ha messo a segno un colpo per il futuro: il club partenoepo ha preso il giovane brasiliano Carlos Vinicius Alves Morais, che oggi svolgerà le visite mediche a Roma, alla clinica Villa Stuart. Morais è un attaccante centrale classe ’95 dal fisico imponente. La sua squadra di provenienza è il Real Sport Clube, che milita nella segunda Liga portoghese, ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Genoa e Torino show - pazza idea di Sampdoria e Bologna : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – trattative sempre più calde, Inter scatenata. La squadra ha fatto emergere diversi problemi soprattutto tra le riserve, nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per la difesa. E’ fatta per l’arrivo di Lisandro Lopez del Benfica. Trattativa ben avviata nel ultime ore ed accordo che si avvicina ad essere formalizzato in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Ad ...

Calciomercato - asta per Bessa : Lazio - Fiorentina - Sampdoria e Torino pronte a sfidarsi : Il Calciomercato è entrato nel vivo. Il tempo per concludere le trattative, d’altronde, è ristretto rispetto ai circa 3 mesi della sessione estiva. Nei giorni scorsi è uscita la notizia di un Daniel Bessa che avrebbe chiesto la cessione al Verona. Pronta la smentita del ds degli scaligeri Fusco, ma in realtà il giocatore vorrebbe cambiare aria già in questo gennaio. Per l’ex Inter si è scatenata una vera e propria asta, con molte ...

Calciomercato Serie A - che botti : Genoa e Torino scatenate - movimento anche per Sampdoria - Verona - Bologna ed Udinese - gli obiettivi delle big [GALLERY] : 1/21 ...

Sampdoria - Hart per Viviano : l’ex Torino potrebbe arrivare dal West Ham : Sampdoria, Hart per Viviano: l’ex Torino potrebbe arrivare dal West Ham Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sampdoria, Hart PER Viviano- Dopo il clamoroso errore nel match della Sardegna Arena contro il Cagliari, la Sampdoria starebbe valutando attentamente il futuro di Viviano. La sensazione è che, la società genoana, possa prendere in serie ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : risultati di domenica 19 novembre e classifica. La Juventus perde con la Sampdoria : Napoli a +4. Pareggiano Fiorentina e Torino - stasera l’Inter : Il ricco pomeriggio della Serie A 2017-2018 regala un clamoroso botto. La Sampdoria realizza l’impresa della tredicesima giornata e sconfigge la Juventus con un roboante 3-2: clamoroso scivolone dei bianconeri che incappano nella seconda sconfitta stagionale (la prima in trasferta) e non riescono a rimanere in scia al Napoli, capolista ora lontana quattro punti dopo il successo di ieri contro il Milan. Massimiliano Allegri ha scelto di far ...