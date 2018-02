Salto femminile | Mondiali Juniores 2018 | Lara Malsiner quinta | titolo per Nika Kriznar

Salto femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby vince la sesta gara consecutiva : Maren Lundby non si ferma più. Nella prima delle due gare di Ljubno (Slovenia, HS 94) la norvegese ha dominato la competizione, allungando ulteriormente nella classifica di Coppa del Mondo. La leader della generale ha stabilito il miglior punteggio in entrambe le serie, totalizzando 256 punti e portando a 280 lunghezze il suo margine in Coppa del Mondo, dove attualmente è favorita per conquistare la Sfera di Cristallo a fine stagione. Seconda ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby inarrestabile a Zao - Runggaldier 24^ : A Zao vince ancora Maren Lundby: nella seconda gara individuale sul trampolino HS 102 della località giapponese valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile 2017-2018, la norvegese ha confermato di essere la più forte, imponendosi con un vantaggio di 30 punti su tutte le avversarie. Complice anche l’assenza di Katharina Althaus, l’unica che fino ad ora era riuscita a tenere il suo passo, Lundby ha anche allungato in ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby vince a Zao e allunga in classifica. Manuela Malsiner tra le 10 : Assente Katharina Althaus, Maren Lundby ha dominato senza mezzi termini la prima gara di Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile di Zao, in Giappone: oltre 40 punti di vantaggio sul resto del Mondo, che nulla ha potuto contro la leader della generale. Ovviamente, Lundby ha ottenuto il miglior punteggio, superando in entrambe le occasioni i 100 metri, in tutte e due le serie di Salto, scavando un distacco netto nella gara odierna e nella ...

I personaggi da medaglia della gara femminile di Salto : A fronte di due vittorie in Coppa del Mondo, nel suo palmarès figurano 4 ori mondiali tra 2015 e 2017 (due individuali e due a squadre) e una medaglia d'oro olimpica. La tedesca sa tirare fuori i ...

Salto con gli sci femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Katarina Althaus e Maren Lundby favorite per l’oro - ma le giapponesi ci proveranno : Il Salto con gli sci femminile farà a PyeongChang 2018 la sua seconda apparizione alle Olimpiadi Invernali. Le ragazze gareggeranno dal trampolino Normal Hill della località della Corea del Sud, struttura tipica su cui gareggiano durante la stagione, anche se l’HS 109 è più lungo della maggior parte dei trampolini piccoli. Diverse atlete si presenteranno alle gare a Cinque Cerchi con ambizioni. Andiamo a scoprire chi sono. Lundby Maren: al ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2018 : Lundby domina a Sapporo e allunga in classifica : Maren Lundby cala il poker: sul trampolino HS 100 di Sapporo la norvegese ha ottenuto il quarto successo stagionale sulle sei gare che si sono disputate in Coppa del Mondo 2017-2018 di Salto con gli sci femminile in un’annata favolosa in cui non è mai uscita dalle prime due posizioni. Grazie a questo successo, che si aggiunge alla striscia vincente della seconda gara di Hinterzarten e a quello di ieri sullo stesso trampolino ha anche ...

Salto con gli sci femminile - Coppa del Mondo 2018 – Maren Lundby vince a Sapporo! Lara Malsiner ottima nona : A Sapporo (Giappone) è ricominciata la Coppa del Mondo 2018 di Salto con gli sci femminile. La settima tappa ha premiato ancora una volta la norvegese Maren Lundby che ha infilato la terza vittoria stagionale e si è portata al comando della classifica generale con 20 punti di vantaggio sulla tedesca Katharina Althaus, sua grande rivale in quest’annata che oggi si è dovuta accontentare del secondo posto in classifica. Sull’HS100 ...

Salto femminile : vince Maren Lundby davanti a Katharina Althaus e Sara Takanashi. 14ma Manuela Malsiner : A Hinterzarten, si è disputata oggi la gara di Salto femminile valida per la Coppa del Mondo 2017-18, sul trampolino HS108. Dopo la gara a squadre di ieri in cui a prevalere è stato il Giappone, si è oggi imposta la norvegese Maren Lundby, saldamente in testa dopo il primo Salto e capace di incrementare il distacco dalle inseguitrici anche dopo il secondo. Il punteggio della norvegese è stato di 269.1, frutto di due ottimi salti da 134.5 e ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : ad Hinterzarten il Giappone vince la gara a squadre davanti a Russia e Francia. Nona l’Italia : La Coppa del Mondo 2017-2018 di Salto con gli sci femminile sbarca a Hinterzarten, in Austria, dopo una settimana di pausa e apre il proprio weekend di gare con la prova a squadre, la prima della storia al femminile. La gara si è disputata sul trampolino Adlerschanze HS108 e ha visto prevalere il Giappone, forte di una squadra composta da Sara Takanashi, Yuka Seto, Kaori Iwabuchi e Yuki Ito e capace di condurre le operazioni fin dal primo Salto. ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : ad Hinterzarten la prima gara a squadre della storia : Nel fine settimana, la Coppa del Mondo 2017-2018 di Salto con gli sci femminile riprenderà da Hinterzarten, in Austria, dopo una settimana di pausa. Le gare di disputeranno sul trampolino Adlerschanze HS 108, che ospiterà una prova storica: la prima competizione a squadre di Coppa del Mondo in campo femminile. In particolare, la gara si svolgerà nella giornata di sabato, a dividere la qualificazione e la gara individuale, che si svolgeranno ...

Classifica Coppa del Mondo Salto femminile 2017-2018 : la graduatoria dopo Lillehammer. Katharina Althaus in testa - ottava Lara Malsiner : dopo le prime tre prove stagionali, disputate in Norvegia a Lillehammer, è tempo di aggiornare la Classifica di Coppa del Mondo di salto femminile. Davanti a tutte si piazza la tedesca Katharina Althaus, vincitrice delle prove di sabato e domenica e seconda in quella venerdì, seguita dalla norvegese Maren Lundby che si è divisa con la tedesca le prime due posizioni. ottava Lara Malsiner, la migliore delle italiane. La Classifica di Coppa del ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : vince ancora Katharina Althaus - nuovamente nella top ten Lara Malsiner : Terza gara della stagione di Coppa del Mondo di Salto femminile 2017-2018. A Lillehammer, dopo le vittorie, nei due giorni precedenti, delle norvegese Maren Lundby e della tedesca Katharina Althaus, oggi si è disputata la prova del trampolino HS138. Le prime due posizioni sono sempre esclusivo appannaggio delle due dominatrici delle prime due gare: a vincere è stata nuovamente Althaus, che ha realizzato un punteggio di 308,2. La norvegese, ...