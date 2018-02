Rugby | Sei Nazioni Under20 2018 | Italia-Inghilterra 17-27 Buona prestazione complessiva

: Sette @ZebreRugby titolari nell'Italrugby e tre a disposizione in panchina pronte a dar battaglia all’Inghilterra… - ZebreRugby : Sette @ZebreRugby titolari nell'Italrugby e tre a disposizione in panchina pronte a dar battaglia all’Inghilterra… - Eurosport_IT : L'Italia è fatta, forza azzurri! ??????#6Nazioni #ITAvENG #NatWest6Nations -

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Si apre con un’onorevole sconfitta il Seidell’Under 20 di: allo stadio Enzo Bearzot di Gorizia l’passa per 17-27. Per i britannici il massimo col minimo sforzo: bonus offensivo grazie alle quattro mete siglate, e bonus difensivo negato agli azzurrini per appena tre punti. Nel primo tempo ospiti avanti già al 3′ con un piazzato di Grayson, a metà frazione Earl va in meta e porta lo score sullo 0-8, dal momento che Grayson non converte. Proprio sul finire della prima frazione sussulto d’orgogliono con meta di Canali convertita da Rizzi: si va così al riposo sul 7-8 per gli ospiti, con la sfida tutta da decidere. Nella ripresa l’rientra in campo con un piglio garibaldino, glini restano negli spogliatoi, e nel giro di 120″, tra il 48 ed il 50′ l’dilaga marcando due ...