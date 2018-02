Rugby | Sei Nazioni 2018 – Il XV dell’Italia per la sfida all’Inghilterra | la formazione

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Italia-Inghilterra - gli azzurri cercano l’impresa all’Olimpico di Roma : Si parte col botto. Non poteva esserci stimolo maggiore per iniziare il Sei Nazioni di Rugby 2018 per l’Italia che ospita l’Inghilterra all’Olimpico di Roma. Un match sulla carta proibitivo: i bookmakers danno nettamente favoriti i campioni in carica che vogliono lanciarsi verso uno storico terzo trionfo consecutivo. Obiettivo in casa Italia quello di riuscire a convincere i tifosi dopo alcune prestazioni non eccellenti viste ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 – Il XV dell’Inghilterra per la sfida all’Italia : gli azzurri cercano l’impresa a Roma : Eddie Jones, CT dell’Inghilterra, ha ufficializzato il XV che affronterà l’Italia nel match di esordio del Sei Nazioni. La sfida è in programma domenica 4 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri hanno perso tutti i precedenti contro i maestri. Questa la formazione che i ragazzi di Conor O’Shea si troveranno di fronte: INGHILTERRA – XV TITOLARE: 15 Mike Brown (Harlequins 64 caps) 14 Anthony Watson (Bath ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : tutti i risultati e la classifica. Il calendario e le date delle partite : Cinque giornate di gare, 15 incontri: il Sei Nazioni di Rugby femminile vede l’Inghilterra assoluta favorita per il successo finale, mentre l’Italia, dopo il bel nono posto dello scorso Mondiale, cerca la definitiva consacrazione per risalire nel ranking. Soltanto la Francia sembra poter dare qualche grattacapo alle inglesi, per il resto lotta aperta per il terzo posto. Di seguito il calendario completo, con risultati e classifiche, ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i 25 convocati dell’Inghilterra per la trasferta di Roma : Il CT della Nazionale inglese di Rugby Eddie Jones ha diramato poco fa la lista dei 25 convocati per la trasferta di Roma, dove domenica 4 febbraio alle ore 16.00, l’Inghilterra sfiderà l’Italia. Elenco di atleti molto esperti: gli esordienti sono soltanto due, ovvero Gary Graham ed Alec Hepburn. Di seguito la lista completa dei convocati inglesi per Italia-Inghilterra: Trequarti Ali/Estremi Mike Brown (Harlequins) Nathan Earle ...

Rugby - Sei Nazioni Under20 2018 : il calendario completo e le date. Programma - orari e tv : Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sui canali di World Rugby. ROUND 1 02/02/2018 19:00 18:00 ITALIA U20 V INGHILTERRA U20 Stadio Enzo Bearzot 02/02/2018 20:15 20:15 GALLES U20 V ...

Rugby - Sei Nazioni Under20 2018 : il calendario completo e le date. Programma - orari e tv : Tutto pronto per il Sei Nazioni Under 20 che apre questo lunghissimo week-end di grande Rugby. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari (prima locali e poi GMT) della manifestazione. Presente ovviamente anche la nazionale azzurra che esordirà in casa con l’Inghilterra. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sui canali di World Rugby. ROUND 1 02/02/2018 19:00 18:00 ITALIA U20 V INGHILTERRA U20 Stadio Enzo ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : chi fermerà lo strapotere dell’Inghilterra? : Una squadra favorita e le altre a fare da comprimarie: questo lo scenario alla vigilia del Sei Nazioni di Rugby femminile: l’Inghilterra, che la scorsa estate ha sfiorato il titolo mondiale, restando avanti nel punteggio per oltre un tempo contro la Nuova Zelanda, cedendo soltanto nel finale, punta a ripetere il Grande Slam centrato lo scorso anno, dopo quattro lunghi anni di digiuno. Le inglesi infatti non vincevano il torneo dal lontano ...

Rugby - Sei Nazioni Under20 2018 : l’Inghilterra annuncia il XV per la sfida di venerdì contro l’Italia : L’Inghilterra ha annunciato oggi la formazione che venerdì 2 febbraio alle ore 19.00 allo stadio Enzo Bearzot di Gorizia sfiderà l’Italia nella prima giornata del Sei Nazioni Under 20 di Rugby. Gli allenatori Steve Bates ed Anthony Allen hanno scelto un bel mix di esordienti e “veterani” della categoria per provare a strappare la vittoria nel Bel Paese. Di seguito la formazione ufficiale dell’Inghilterra Under 20 ...

Rugby - sarà il Sei Nazioni della svolta per l’Italia? Un salto di qualità atteso da troppi anni… : “L’emozione è sempre tanta. Abbiamo un gruppo giovane con età media inferiore ai 26 anni: un dato molto importante per il futuro del Rugby italiano che aumenta in modo sano la competitività e la possibilità di scegliere i giocatori da convocare in Nazionale. La presenza di senatori come Parisse è di aiuto per tutti i nuovi giocatori che per si affacciano al Rugby internazionale con la maglia azzurra”. Queste le parole di Conor O’Shea ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 – Carlo Canna : “Contro l’Inghilterra sarà dura ma noi daremo tutto quello che abbiamo” : Certo, dare inizio al proprio percorso nel Sei Nazioni 2018 con l’Inghilterra, bicampione in carica, non è il più agevole degli esordi per l’Italia del Rugby. Gli Azzurri, reduci da zero vittorie nelle ultime due stagioni, cercheranno di buttare il cuore oltre l’ostacolo, come si suol dire. Determinazione e voglia di lottare nelle parole di Carlo Canna, mediano di apertura delle selezione nostrana. “sarà dura, ma daremo ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : l’Inghilterra ha punti deboli? Le chiavi per tentare la grande impresa : Esordio da brividi per l’Italia nel Sei Nazioni di Rugby 2018: domenica 4 febbraio gli azzurri ospitano allo sfizio Olimpico di Roma i campioni in carica della manifestazione, l’Inghilterra. Come abbiamo visto nei precedenti, sarà una mission impossible per Parisse e compagni. Mai una vittoria per l’Italia con gli inglesi, che si tratti di Sei Nazioni o di test match. Negli ultimi anni, però, gli azzurri hanno leggermente abbassato il gap che li ...

Tutti nella mischia del Wheelchair Rugby - altro che Sei nazioni seduto : Siete liberi sabato prossimo? Non dimenticatevi del #6sedie Rufo Iannelli La Roma gioca domenica, la Lazio lunedì, per gli appassionati di sport e non solo, l'appuntamento di sabato, il Sei nazioni seduto, può essere un'alternativa per conoscere e invaghirsi del Wheelchair rugby, che al primo impatto, detto così, sembra tanto fico, poi ...