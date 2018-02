Rugby | Inghilterra è arrivata a Roma

Rugby - Sei Nazioni Under20 2018 : Italia-Inghilterra 17-27. Buona prestazione complessiva degli azzurrini : Si apre con un’onorevole sconfitta il Sei Nazioni dell’Italia Under 20 di Rugby: allo stadio Enzo Bearzot di Gorizia l’Inghilterra passa per 17-27. Per i britannici il massimo col minimo sforzo: bonus offensivo grazie alle quattro mete siglate, e bonus difensivo negato agli azzurrini per appena tre punti. Nel primo tempo ospiti avanti già al 3′ con un piazzato di Grayson, a metà frazione Earl va in meta e porta lo score ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Italia-Inghilterra - le azzurre sfidano le vicecampionesse del Mondo : Il sorteggio dei calendari non ha particolarmente sorriso all’Italia del Rugby, ma, si sa, prima o poi sulle cinque partite le avversarie da affrontare sono sempre quelle. Che sia prima o dopo, i fenomeni inglesi sono sempre da sfidare. Peccato che si debba iniziare (molto probabilmente) in salita: il Sei Nazioni dell’Italia al femminile si apre infatti con il durissimo match con l’Inghilterra, domenica 4 febbraio alle ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 – Il XV dell’Italia per la sfida all’Inghilterra : la formazione titolare degli azzurri. Sette esordienti - torna Zanni : Conor O’Shea ha finalmente svelato il XV dell’Italia per la sfida all’Inghilterra. Gli azzurri scenderanno in campo domenica 4 febbraio per l’esordio nel Sei Nazioni 2018. Questa la formazione che giocherà all’Olimpico di Roma contro i Campioni in carica (dalle ore 16.00). ITALIA – XV titolare CONTRO L’INGHILTERRA: 15 Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 3 caps)* 14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Italia-Inghilterra - gli azzurri cercano l’impresa all’Olimpico di Roma : Si parte col botto. Non poteva esserci stimolo maggiore per iniziare il Sei Nazioni di Rugby 2018 per l’Italia che ospita l’Inghilterra all’Olimpico di Roma. Un match sulla carta proibitivo: i bookmakers danno nettamente favoriti i campioni in carica che vogliono lanciarsi verso uno storico terzo trionfo consecutivo. Obiettivo in casa Italia quello di riuscire a convincere i tifosi dopo alcune prestazioni non eccellenti viste ...