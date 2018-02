Roma Trovato morto in un cassone pensionato scomparso ad inizio anno

Giallo a Roma - uomo trovato morto in un depuratore : Il corpo di un uomo è stato trovato all'interno di un cassone di un depuratore fuori servizio in via Andersen, alla periferia di Roma. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno recuperando...

Roma - uomo trovato morto in depuratore fuori servizio : Il corpo di un uomo privo di vita è stato rinvenuto oggi intorno alle 17.15 circa da squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma all'interno di un cassone di decantazione di un depuratore fuori ...

Roma - orrore allo Stadio Flaminio : trovato il cadavere di un uomo : Riverso in terra, con del sangue che scendeva dalla nuca. Il cadavere di uomo è stato trovato questa mattina all'alba dentro lo Stadio Flaminio. Il corpo è stato rinvenuto...

Trovato un cadavere allo Stadio Flaminio di Roma. La polizia indaga sulle cause del decesso : Notizia shock da Roma: questa mattina, attorno alle 08.30, è stato riTrovato un cadavere all’interno dello Stadio Flaminio, impianto ormai in disuso e che da anni versa in uno stato di totale abbandono (molti senzatetto hanno Trovato riparo). La polizia ha riTrovato un corpo durante un controllo programmato presso la struttura. Le cause del decesso devono ancora essere accertate. La vittima sarebbe un uomo sulla quarantina dello Sri Lanka, ...