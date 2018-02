Roma | per un resto sbagliato accoltella fornaio | in manette bengalese di 41 anni

Calciomercato Roma - Nainggolan allo scoperto : che annuncio sul futuro! : Terminata la sessione invernale di Calciomercato che ha visto Nainggolan accostato a diversi club cinesi, il centrocampista belga è tornato a parlare del suo futuro facendo un importante annuncio che farà felici i tifosi della Roma. Ecco le dichiarazioni del ‘Ninja’ ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Qui sto benissimo, non vedo il motivo per cui dovrei andar via. Vivo bene, sono felice, ho tutto quello che devo avere, in ...

Nainggolan : 'Pronto a firmare a vita per la Roma. Sulla mia vita privata...' : Prima o poi la fine doveva arrivare, però farlo così, con così tanta gente, penso che per lui sia stato un momento brutto perché ha smesso, ma anche bello perché l'hanno seguito in tutto il mondo. È ...

Nainggolan : 'Potrei firmare a vita per la Roma' : ROMA - 'A Roma sto bene e e firmerei a vita' . Radja Nainggolan torna a parlare del suo futuro e del rapporto con la Roma a SkySport. Il centrocampista torna sulla decisione di firmare un nuovo ...

Roma - spara al nipote e poi si costituisce : fermato per tentato omicidio : Al culmine di una lite ha sparato con una pistola al nipote poi si è costituito. È accaduto in località Valle Martella nel comune di Zagarolo, vicino Roma. L'uomo, un 61enne, dopo aver ferito il ...

Roma - la Russia si prepara ad accogliere Totti per il Giubileo delle Leggende : Francesco Totti lontano dal campo non ci sa proprio stare e pur di giocare è disposto a volare in Russia, dove domani e dopodomani andrà in scena il 'Giubileo delle Leggende'. Il torneo si disputerà ...