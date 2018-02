Roma Nel quartiere Trieste la targa per ricordare Angelo De Fiore

Roma - Moreno saluta : 'Vi porterò sempre nel cuore' : Roma - Ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra nella Roma , ma Hector Moreno ci ha tenuto a salutare tutti attraverso i canali. Giocherrà nella Real Sociedad per prepararsi al meglio ai ...

Urbanistica : Montuori - “Nella definizione del Piano Casa Regione Lazio ha dimenticato come fosse fatta Roma” : “Monteverde, Garbatella, Ostiense, Tiburtino, Tuscolano, Muratella sono solo alcuni dei quartieri di questa città che custodiscono al loro interno palazzine o edifici di interesse storico-architettonico che vanno tutelati per garantire che resti inalterata la qualità degli spazi urbani e la morfologia di tessuti di grande valore. Forse la Regione Lazio e il suo assessore Civita […] L'articolo Urbanistica: Montuori, “Nella definizione del ...

Original Sin/ Su Iris il film tratto dal Romanzo di Cornell Woolrich (oggi - 1 febbraio 2018) : Origina Sin, il film in onda su Iris oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: Angelina Jolie, Antonio Banderas e Thomas Jane, alla regia Michael Cristofer. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:14:00 GMT)

Corsetti (PD) : Grazie al M5S la saga dei topi nelle scuole di Roma continua : Roma- Di seguito le parole, in una nota, del Consigliere capitolino del Pd Orlando Corsetti. topi nelle scuole “continua la saga dei topi nelle scuole.... L'articolo Corsetti (PD): Grazie al M5S la saga dei topi nelle scuole di Roma continua su Roma Daily News.

Previsioni meteo - cambia tutto : neve in pianura. Emilia Romagna - e non solo - nel mirino : E' in arrivo una raffica di giorni di pioggia e fiocchi bianchi. Attenzione a sabato mattina. Brusco calo delle temperature

“Correte - correte!”. Choc e momenti di terrore nella metro di Roma. È successo in una delle stazioni più frequentate della Capitale. I soccorsi subito sul posto : Tragedia stamani a Roma nella stazione Barberini della metro. Un militare si è suicidato con un colpo di pistola alla testa dopo essersi chiuso in bagno. A quanto si apprende l’uomo, un caporalmaggiore del reggimento dei Bersaglieri era in servizio con un collega, intento a vigilare sul flusso di utenti in entrata e in uscita dai tornelli della linea A della metro nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’ per la ...

Roma - militare 29enne in suicida nella metro Barberini : trovato nei bagni con la pistola in mano : Suicidio alla stazione metro Barberini di Roma: stamattina un militare in servizio si è tolto la vita. A quanto si è appreso, il bersagliere si è chiuso in uno dei bagni di...

Diciottenne Romana fatta a pezzi e chiusa nelle valigie - fermato spacciatore nigeriano : trovati vestiti della ragazza e tracce di sangue : dal nostro inviato MACERATA Diciottenne fatta a pezzi con un'accetta, lavata e riposta in due trolley, quello blu e rosso era il suo, usato per la fuga dalla comunità. Fuori da quelle...

