Roma | il resto è sbagliato | bengalese accoltella il fornaio

Roma - oltraggiato il murale contro il femminicidio. Retake : 'Presto un evento per il restauro' : Gianna è stata uccisa nel 2012 e la sua memoria è stata di nuovo oltraggiata. Alcune etichette che portano il nome delle vittime di femminicidio non si leggono più, alcune sagome sono state '...

Roma - Defrel : 'Tornerò presto al gol. Dzeko? Scherziamo sul Chelsea - ma è sereno' : Gregoire Defrel , attaccante della Roma , ha parlato a Sky Sport dopo il suo ritorno in campo: ' Aspetto di tornare a offrire buone prestazioni e a ritrovare le sensazioni di qualche mese fa, il gol arriverà presto . L'infortunio? Non era un problema grosso, ...

Milan - presto un annuncio; Juve - colpo dalla Roma? Inter 4 nomi per l'attacco Video : La sessione di calciomercato invernale [Video] del 2018 è alle battute finali. A poco più di una settimana dalla chiusura, i top club di Serie A si stanno muovendo per ritoccare le rose e non mancheranno i colpi di scena. La #Juventus continua a lavorare per la prossima stagione con l'obiettivo di rinforzare la mediana mentre il #Milan ha ribadito a più riprese che non ci saranno operazioni in entrata. Massimiliano Mirabelli si sta concentrando ...

Raggi : “Presto saranno rinominate le vie di Roma intitolate a chi aderì al Manifesto della razza” : Le vie di Roma intitolate a chi aderì al Manifesto della razza del ’38 saranno presto rinominate. E’ l’annuncio che la sindaca di Roma Virginia Raggi ha fatto in un’intervista esclusiva per il documentario di Pietro Suber 1938. Quando scoprimmo di non essere più italiani. Un annuncio che, secondo la Sindaca, dovrebbe dare il buon esempio anche alle...

Gentiloni : mi candido a Roma - resto impegnato a fare il premier : Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha annunciato che si candiderà nel Collegio uninominale di Roma 1 alla Camera dei Deputati, accettando la proposta del suo partito. "Spero di contribuire al risultato del Pd e della coalizione con le liste Più Europa, Civica Popolare e Insieme", ha scritto su Facebook. "La mia sarà naturalmente una campagna elettorale ...

Inter-Roma - l'ex Amantino Mancini : 'Squadre senza cattiveria'. Poi annuncia : 'Presto allenerò' : l'ex esterno sinistro di Inter e Roma Amantino Mancini in un'intervista a Sky Sport ha parlato della situazione attuale delle sue vecchie squadre, che si sfideranno dopodomani sera a San Siro: 'Speriamo sia una bella partita. Hanno due allenatori fra i più bravi in Italia . ...

Roma - figlio di Vasco Rossi rischia processo : causò incidente e non prestò soccorso : rischia il processo Davide Rossi , 31 anni, figlio del cantante Vasco . La Procura di Roma ha chiuso le indagini a carico di Rossi e di Simone Spadano che si trovava in auto con lui. I fatti risalgono ...

Garage come un centro di stoccaggio droga. Un arresto a Roma : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo di Roma hanno colto sul fatto e in seguito arrestato un disoccupato Romano, di 46 anni, mentre era a... L'articolo Garage come un centro di stoccaggio droga. Un arresto a Roma su Roma Daily News.

RomaNZO FAMIGLIARE / Anticipazioni 9 gennaio 2018 : Micol presto mamma - la gioia della 16enne : ROMANZO FAMIGLIARE, Anticipazioni del 9 gennaio 2018, in prima Tv su Rai 1. Micol scopre che dovrà abortire per via di un problema al bambino, ma Emma scopre la verità. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:04:00 GMT)

Elezioni - Maroni punta a Roma : 'Non vado in pensione - resto a disposizione' : 'Ho spiegato a Salvini che questo non ha nulla a che fare con la politica, che e' una mia scelta personale. Le decisioni di Salvini possono essere discutibili e discusse all'interno della Lega, io ...

Maroni punta a Roma : 'Non vado in pensione - resto a disposizione' : MILANO Roberto Maroni lascia il Pirellone con una mappa a forma di rosa camuna, quattro petali verdi che illustrano 'la decima legislatura in venti fatti'. Con 'l'autonomia entro le elezioni, possiamo ...

Calciomercato Roma/ News - presto incontro tra gli agenti di Bruno Peres e Benfica (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:32:00 GMT)

Fiorentina - Pioli : 'Il Milan si è solo difeso. Romagnoli andava espulso. I Della Valle? Speriamo tornino presto' : Dopo il pareggio tra la sua Fiorentina e il Milan, Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport : 'Devono esserci rimpianti per il risultato finale. Il Milan si è chiuso con undici giocatori, la partita l'abbiamo fatta noi . Siamo stati poco precisi, ma l'episodio sullo 0-0 è stato ...

Prostituzione a Roma - Raggi vuole l'arresto dei clienti ma l'Avvocatura frena : La sindaca Raggi ha in mente un'ordinanza anti-Prostituzione che punisca i clienti delle schiave del sesso con l'arresto fino a tre mesi (commutabile con un'ammenda fino a 206 euro, tecnicamente si ...