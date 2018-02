Roma | esclusiva Pellegrini | ' Nessun alibi | ci mancano solo i risultati'

Esclusiva CalcioWeb - saltata la trattativa Roma-Vidal : parla l’agente del calciatore! : Roma-Vidal, gli aggiornamenti – Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile arrivo nella Capitale di Aleix Vidal, giocatore in uscita dal Barcellona e sul quale c’è l’interesse anche del Siviglia di Montella. La stampa spagnola questa mattina rilanciava l’ipotesi di un affondo da parte del club giallorosso visto il mancato trasferimento di Dzeko al Chelsea che consentirerà alla Roma di non spendere soldi per la ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - lunedì le cessioni - martedì gli acquisti : quattro operazioni per i giallorossi : Calciomercato Roma – La Roma pensa al campionato, oggi importante gara contro la Sampdoria, la squadra di Di Francesco ha intenzione di tornare al successo dopo il pareggio nella gara di mercoledì proprio contro i blucerchiati. Molto probabilmente sarà l’ultima partita con la maglia giallorossa di Emerson ed Edin Dzeko, gli accordi tra i club sono stati raggiunti da tempo per 50 milioni più 10 di bonus, anche il bosniaco si è deciso ...

Esclusiva CalcioWeb - arrivano conferme su Deulofeu-Roma : i dettagli : 1/15 ...

Pronostico Sampdoria Roma/ Il punto di Filippo Dal Moro (esclusiva) : Pronostico Sampdoria Roma: intervista esclusiva a Filippo Dal Moro sul match di recupero della Serie A atteso questa sera al Marassi. Banco di prova ostico per i giallorossi?.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 10:02:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - Deulofeu può essere il colpo in attacco - così cambia l’11 di Di Francesco? [FOTO] : 1/14 Alisson (LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi) ...

Pronostico Inter Roma / Il punto di Sandro Mazzola (esclusiva) : Pronostico Inter Roma: Intervista esclusiva a Sandro Mazzola sul big match di San Siro nella 21^ giornata del campionato. Sfida aperta alla Scala del Calcio. (Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:07:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Chievo - dalla Roma può arrivare Maoudo Diallo : formula e dettagli : La ripresa del campionato si avvicina. Il Chievo Verona domenica sarà impegnato all’Olimpico contro la Lazio. Una sfida non semplice per i clivensi che sono reduci dal pareggio casalingo con l’Udinese. In chiave mercato, i gialloblù non hanno ancora messo a segno nessun acquisto ma continuano a seguire Emanuele Giaccherini che potrebbe essere un importante rinforzo per la rosa di Maran. Intanto i clivensi sono vicini a prelevare il ...

Pronostico Roma Atalanta/ Il punto di Massimo Agostini (esclusiva) : Pronostico Roma Atalanta: intervista esclusiva a Massimo Agostini sulla partita attesa oggi all'Olimpico nella 20^ giornata della Serie A. Giallorossi favorti ma la Dea...(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:01:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb - svolta per Darmian : si torna in Italia… ma non alla Roma - tutti i dettagli : Il terzino del Manchester United e della Nazionale italiana Matteo Darmian è stanco di far panchina e già nel mese di gennaio si appresta a fare le valige per tornare in Serie A dopo l’addio al Torino di qualche sessione di mercato fa. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di CalcioWeb, sarebbero tre i club sulle tracce del calciatore, ma tra questi non c’è la Roma. La prima squadra a farsi viva dalle parti ...

Pronostico Juventus Roma / Il punto di Moreno Torricelli (esclusiva) : Pronostico Juventus Roma: intervista esclusiva a Moreno Torricelli sul big match dell Serie A in programma oggi all'Allianz stadium. I bianconeri favoriti in casa?(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 02:21:00 GMT)

Esclusiva Florenzi : 'Juventus-Roma non vale un pezzo di scudetto - ai bianconeri toglierei Dybala' : Intervistato in Esclusiva da Sky Sport, Alessandro Florenzi ha sottolineato di aver già dimenticato il ko contro il Torino in Coppa, concentrandosi sulla gara contro i bianconeri. "L'eliminazione ...

Calciomercato Roma/ Brancaleoni : Talisca e Vidal? Si ma solo a giugno (esclusiva) : Calciomercato Roma: intervista esclusiva a Riccardo Brancaleoni sui prossimi movimenti di mercato giallorossi. Possibli per giugno gli arrivi di Vidal e Talisca?(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 08:00:00 GMT)

Pronostico Roma Cagliari/ Il punto di Luigi Garzya (esclusiva) : Pronostico Roma Cagliari: intervista esclusiva a Luigi Garzya sul match atteso alle ore 20.45 all'Olimpico nella 17^ giornata di Serie A. Sfida complicata per la Lupa!(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 08:01:00 GMT)