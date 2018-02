Roma Cardia | 15 2 in Prefettura per le multe su corsia preferenziale

Vittorio Cecchi Gori ricoverato al Gemelli di Roma per arresto cardiaco : è in terapia intensiva : Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato d'urgenza al Policlino Gemelli di Roma per un arresto cardiaco. L'ex produttore 75enne è ora ricoverato in terapia intensiva. La notizia sarebbe trapelata da ...