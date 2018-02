Rivelati i primi dettagli del firmware 5 50 su PlayStation 4 con una nuova modalità

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Sony ha iniziato a inviare la prima beta del5.50 su4, la cui registrazione era disponibile a gennaio .Questo aggiornamento porta alcuni miglioramenti al sistema di notifiche,è possible nascondere i giochi acquistati nella libreria ma al momento NON è ancora possibile cambiare nick.La funzione più importante di questa beta sarebbe l’opzione di forzare il supercampionamento in PS4 Pro : “Ladi supersampling può migliorare la qualità dell’immagine di alcuni giochi su un televisore con risoluzione 2K o inferiore“. I risultati potrebbero essere diversi a seconda dei giochi. la qualità potrebbe non migliorare o la velocità delle immagini al secondo cambia “.Il supersampling migliorerebbe la risoluzione dei giochi in modo che, quando visualizzati su schermi 1080p, ottengano un migliore antialiasing . Al momento Sony non ha ...