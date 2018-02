RIFORMA PENSIONI Federmanager | basta alle fake news sulla previdenza ultime notizie

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 - esodati - Ape - Opzione donna : Damiano rilancia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 41, esodati, Ape Opzione donna: Damiano rilancia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 febbraio(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 12:54:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Il fact checking sulle parole di Salvini (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 2 febbraio. Il fact checking sulle parole di Matteo Salvini. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:12:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Via dal lavoro a 60 anni - la richiesta di Pcl e Scr (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 2 febbraio. Il programma di Pcl e Scr chiede di cancellare la Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 05:09:00 GMT)

ELEZIONI E RIFORMA PENSIONI/ Damiano pronto a dare il suo contributo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Cesare Damiano pronto a dare il suo contributo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 febbraio(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:09:00 GMT)

Elezioni e RIFORMA pensioni/ La domanda del Cods in vista del voto (ultime notizie) : riforma pensioni, ultime notizie. La domanda del Cods in vista delle Elezioni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 febbraio(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:31:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 : Quota 100 - misure costose ma le risorse sono reperibili : Si continua a discutere sulle misure che potrebbero cambiare la precedente Riforma Fornero proposte dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle in piena campagna elettorale. Si tratta della Quota 100 e della Quota 41 a favore dei lavoratori precoci che, nonostante l'ingente costo che potrebbero comportare risultano le misure più accreditate. Per la prima volta Lega e il Movimento 5 Stelle sembrano avere idee abbastanza simili anche se come si evince ...

ELEZIONI E RIFORMA PENSIONI/ Flessibilità a 63 anni e le altre richieste di Uil e Uilp (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 1 febbraio. Il comunicato congiunto di Uil e Uilp con richieste di Flessibilità. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 06:12:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI : su legge Fornero Meloni replica a M5s - le novità Video : Anche i grillini, se nel 2011 fossero stati in parlamento, avrebbero dato il via libera alla tanto discusso Riforma #Pensioni targata Monti-Fornero che ancora oggi rappresenta una garanzia per la salvaguardia dei conti pubblici ma che continua ad avere drammatiche ricadute sul piano sociale, visto che lascia ultrasessantenni ancora al lavoro a prescindere dalle mansioni svolte e i giovani senza occupazione [Video] nella migliore delle ipotesi in ...

Ultime notizie RIFORMA PENSIONI 2018 e APE ad oggi : parlano Damiano e Friedman Video : Come di consueto anche oggi 31 gennaio 2018 ecco le Ultime novita' sulla Riforma delle Pensioni 2018 [Video]. Nel dettaglio vi riportiamo le parole più importanti rilasciate ieri sera a DiMartedì su La7 da Cesare Damiano, intervistato dal conduttore Giovanni Floris. Infine anche la difesa alla legge Fornero da parte dell' economista Allan Friedman che spiega come il nostro sistema non reggerebbe in caso di abolizione della legge sulle Pensioni ...

RIFORMA PENSIONI/ Le critiche a Renzi per Quota 41 e Opzione donna - ultime notizie - : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Le critiche a Renzi per Quota 41 e Opzione donna. Tutte le novità e le news di oggi, 31 gennaio.

RIFORMA pensioni/ Ape social - ritardi per i lavoratori precoci? (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Ape social, ritardi per i lavoratori precoci? Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 gennaio(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 17:59:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ I numeri dimenticati in campagna elettorale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. I numeri dimenticati in campagna elettorale. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 gennaio(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 16:26:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 : Opzione Donna - chiesta l'ulteriore proroga Video : Aumentano le polemiche dopo che il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio [Video] intervenuto alla trasmissione 'Otto e mezzo', sembra aver tralasciato il noto problema legato alla proroga del regime sperimentale Donna. È questo il motivo che induce la rappresentate del comitato #Opzione Donna a chiedere un nuovo intervento che possa prorogare la misura oltre il 2018. Di Maio illustra Quota 41 e Quota 100 Il vicepresidente alla Camera Di ...

RIFORMA PENSIONI 2018 : Quota 100 - Berlusconi : 'necessaria l'uscita a 67 anni' Video : È subito scontro nel centrodestra dopo le ultime dichiarazioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che lasciano presagire in un ulteriore freno all'ipotesi lanciata tempo fa dal segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini [Video]riguardante la famigerata #Quota 100. Berlusconi su eta' pensionabile: 'lasciare Quota 67' È questo il motivo che schiera Salvini da una parte e Berlusconi dall'altra dopo che l'ex Premier avrebbe ...