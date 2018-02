Ricerca | la macchina che legge la mente e indovina la musica che ascolti

: Ricerca: la macchina legge la mente e indovina la musica che ascolti - GoSalute : Ricerca: la macchina legge la mente e indovina la musica che ascolti - guidosfe : RT @pgmacchi: @LisadaCa @nataleballatore @guidosfe @mimmamax @giuliorossigno1 @cristalaltea @BarbaraRaval @giandomenic45 @luigidimaio @matt… - cristalaltea : RT @pgmacchi: @LisadaCa @nataleballatore @guidosfe @mimmamax @giuliorossigno1 @cristalaltea @BarbaraRaval @giandomenic45 @luigidimaio @matt… - pgmacchi : @LisadaCa @nataleballatore @guidosfe @mimmamax @giuliorossigno1 @cristalaltea @BarbaraRaval @giandomenic45… - NetworkerItaly : Arabia Saudita: MACCHINA PER ESTRAZIONE A FREDDO DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, RICERCA -... -

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Stanno arrivando. Può sembrare il ‘trailer’ di un film fantascientifico, ma l’era delle macchine che leggono nellaè molto più vicina di quanto si immagini. Almeno a giudicare dal risultato dell’esperimento di un gruppo di scienziati brasiliani, che hanno usato un’apparecchiatura di risonanza magnetica per ‘affacciarsi’ sui circuiti cerebrali di 6 volontari arruolati nello studio e scoprire da lì quale canzone stavano ascoltando. Il lavoro, firmato da un team del D’Or Institute for Research and Education e pubblicato su ‘Scientific Reports’, contribuisce a un miglioramento della tecnica e apre la strada a nuove ricerche sulla ricostruzione dell’immaginazione uditiva e del linguaggio interiore. Con possibili risvolti anche in campo clinico, nella sfida di perfezionare le interfacce cervello-computer per stabilire una ...