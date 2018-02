RENZI RICOMINCIA DA RENZI | di P Salvatori

RENZI RICOMINCIA da Renzi : Per il futuro, uno dei simboli dei mille giorni che furono. "Allargheremo la platea degli 80 euro alle famiglie per tutti i figli al di sotto i 18 anni". A Bologna, una volta cuore rosso e ora teatro, a sinistra, di una sfida fratricida, Matteo Renzi presenta il programma e ricomincia da sé. Per lanciare i cento punti della campagna elettorale del Partito democratico eccolo tornare sulla misura principale dei suoi anni di governo: gli 80 ...