Renzi : Reddito di cittadinanza? Incentivo a licenziare : Cento punti. Tanti ne conta il programma elettorale del Partito democratico che ha presentato oggi Matteo Renzi a Bologna.Cento punti per rivendicare i provvedimenti del suo governo - e di quello a guida Gentiloni - e soprattutto per fare nuove promesse. "Non partecipiamo alla competizione a chi la spara più grossa, a chi lancia la proposta più dispendiosa, a chi si inventa l'idea più mirabolante", ha assicurato l'ex ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 gennaio : Renzi toglie il canone Rai e Grasso le tasse universitarie - Di Maio offre il reddito di cittadinanza - Berlusconi la flat tax : il Sondaggio La campagna delle promesse elettorali a cui nessuno crede Il web gratuito? Abbocca solo il 4% . Solo l’abolizione della legge Fornero è ritenuta credibile da una buona parte degli elettori (42%) di Antonio Noto* Sicuro è morto di Marco Travaglio Salve, sono un elettore del Piemonte e sento dire che ci mancherà tanto Fassino, dirottato in Emilia. Tranquilli, non vedevamo l’ora di liberarcene, e massima solidarietà ai compagni ...