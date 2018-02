Renzi lancia il programma Pd «Il reddito di cittadinanza è un incentivo a farsi

Renzi lancia il programma Pd : Matteo Renzi presenta il programma del Pd , alle 15.30, da Bologna. "Presentiamo oggi un programma frutto di mesi di lavoro e di contributi di migliaia di persone - ha scritto su Facebook - Ma ...

Renzi lancia "l'Italia modello Alberto Angela : 4 marzo match point contro M5S". E mette in guardia dal pericolo Salvini : "Gentiloni è come la camomilla? Allora io sono la Red Bull. Ma non litigheremo". In un'intervista a Claudio Cerasa sul Foglio, il segretario del Pd Matteo Renzi parla del suo rapporto con il presidente del Consiglio."Io credo che in campagna elettorale sia necessario un giusto mix tra buon senso, equilibrio e capacità di prendere i voti. Sono d'accordo con Paolo quando dice che per il Paese era importante aggiungere un elemento di ...

Renzi riprende il lanciafiamme : "Basta, a questo punto ci vuole il lanciafiamme". Proprio così. A un certo punto della giornata Matteo Renzi, seduto dietro la sua scrivania al Nazareno, scarta, e mette da parte le tabelle con gli intricati incroci fra collegi, correnti e richieste personali, tornando a usare un termine a lui caro: "Qui bisogna usare il lanciafiamme. Se continuiamo a correre dietro il manuale Cencelli non ne usciamo fuori".Le liste elettorali sono ...

Renzi nei guai rilancia sugli 80 euro : bonus per ogni figlio fino ai 18 anni : Milano Applausi freddini, qualche buco in platea, un discorso lungo gravato da troppi cali di tensione. E il ritorno degli 80 euro. Matteo Renzi non scalda i cuori dei militanti accorsi al Palazzo del Ghiaccio di Milano. L'iniziativa elettorale è dedicata all'europa e organizzata dall'eurogruppo dei democratici eletti nel 2014, anno d'oro della parabola Renziana, quando l'allora neo premier in luna di miele con il Paese ...

Renzi e Calenda in tandem lanciano la candidatura di Gori. E attaccano 'l'incompetenza orgogliosa di M5s' : Dunque l'invito del segretario agli elettori e' "non credete a chi dice che e' finito il tempo della politica e c'e' spazio solo per i tecnici. Se si vogliono cambiare le cose c'e' bisogno dell'...

Renzi e Calenda in tandem lanciano la candidatura di Gori. E attaccano "l'incompetenza orgogliosa di M5s" : Mette in guardia contro l'improvvisazione dei 5 stelle e il centrodestra sempre uguale a se stesso. Invita gli elettori a non avere rancore ma speranza quando andranno alle urne il prossimo 4 marzo, scrollandosi di dosso la paura, la rassegnazione, e tirando fuori l'orgoglio. Il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha attaccato gli schieramenti rivali alle politiche e alle regionali nel suo intervento a Milano per sostenere il candidato alla ...

Milano - Renzi lancia la candidatura di Gori. Calenda : 'Non siamo rottamatori - ma costruttori' : 'Matteo, noi non siamo rottamatori, ma grandi costruttori e tu hai guidato questa spinta'. Così il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, a Milano all'evento Obiettivo Governo con il ...

Renzi rilancia Maria Elena Boschi : "Si candiderà in più di un collegio" : Maria Elena Boschi sarà nelle liste Pd alle elezioni. Lo ribadisce Matteo Renzi durante "Otto e mezzo", precisando...

Renzi rilancia : 'Salario minimo a 9-10 euro l'ora'. Nuovo scontro con LeU : Il segretario del Pd insiste sul 'Jobs act', e sul futuro premier chiarisce: 'Basta che a P. Chigi vada un dem'. Grasso propone l'abolizione delle tasse universitarie. Calenda: 'Proposta alla Trump'"/>...

Renzi lancia la proposta del salario minimo legale 'tra 9 e 10 euro l'ora' : "Sono pronto per la campagna elettorale: il mio collegio sarà Firenze. Passo dall'auto blu alla vespa blu: andrò casa per casa. E se Salvini come ha promesso si candiderà qui, gli daremo il benvenuto ...

