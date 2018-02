Renault Kadjar - A listino le versioni Sport Edition

: #Renault punta ancor di più su stile e tecnologia con le nuove varianti di #KadjarSportEdition che saranno presenta… - antonioiafelice : #Renault punta ancor di più su stile e tecnologia con le nuove varianti di #KadjarSportEdition che saranno presenta… - motorionline : #Renault punta ancor di più su stile e tecnologia con le nuove varianti di #KadjarSportEdition che saranno presenta… - focus_motori : Renault Kadjar Sport Edition: più stile e più tecnologia - Autopareri : Spiacenti, non hai il permesso per eseguire questa azione! - RenaultPaglini : #AUTO #AZIENDALE A #KM0 !!! Oggi abbiamo scelto per voi una #super #offerta! Approfittatene subito di questa… -

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Laamplia la gamma dellaintroducendo aun inedito allestimento denominatoe declinato in due varianti. In entrambi i casi la personalizzazione adotta una serie di componenti specifici, sia per la carrozzeria sia per labitacolo, pensati per accentuare laspetto dinamico della vettura. Conferme e novità. Lequipaggiamento dedicato alla crossover si va ad aggiungere alle recenti novità della Casa francese, tra cui, la conferma dellincarico di amministratore delegato per Carlos Ghosn, la visione futurista dellaSymbioz 2 e lultima evoluzione del concetto diività proposto dalla Mégane R.S.Caratteristiche. Lasi contraddistingue per ladozione di barre da tetto longitudinali, vetri posteriori oscurati, cerchi di lega da 17 diamantati, luci diurne a Led, sellerie di tessuto e volante di pelle. La dotazione di serie ...