Regno Unito | ecco le prime due donne che riceveranno la fecondazione assistita a tre

Brexit - FT : UE pronta a sanzionare il Regno Unito se minaccerà l'economia europea : I leader europei starebbero vagliando l'ipotesi di sanzionare il Regno Unito qualora dovesse indebolire l'economia europea dopo la Brexit

Jaguar Land Rover : la casa automobilistica ha prodotto oltre 500 mila auto nel Regno Unito : Le fabbriche hanno inoltre acquisito nuove importanti tecnologie di produzione e nuove strutture, a sostegno della politica di continui miglioramenti perseguita dalla Compagnia.

Cina-Regno Unito : i media di Pechino elogiano May per la scarsa pressione sui diritti umani : ... concentrandosi invece sulla "collaborazione pragmatica" tra il suo paese e la seconda economia globale. "Alcuni media occidentali continuano ad ossessionare May affinché critichi Pechino, nel ...

Brexit - May : “I cittadini Ue che arrivano nel periodo di transizione non avranno gli stessi diritti di chi è già nel Regno Unito” : Nuovo scontro fra Theresa May e la Unione Europea sulla Brexit. Secondo quanto riporta il Guardian, la premier britannica ha dichiarato che i cittadini europei che arriveranno nel Regno Unito durante il periodo di transizione post Brexit non dovranno avere gli stessi diritti di chi è arrivato nel Paese prima. Le osservazioni di May – arrivate nel corso di un viaggio di tre giorni in Cina – rischiano ora di portare contrasti con i ...

Li Keqiang e Theresa May all'incontro annuale tra premier di Cina e Regno Unito : L'economia dei due Paesi è complementare, e il commercio e gli investimenti bilaterali mostrano una buona tendenza di costante sviluppo. Durante la visita della May, le due parti firmeranno una serie ...

Il Regno Unito potrebbe registrare un peggioramento economico dopo la Brexit Video : In questi giorni alcuni dossier stanno effettuando delle previsioni in merito al probabile andamento economico del Regno Unito [Video] dopo la Brexit [Video]. In particolare, le fonti provenienti da BuzzFeed si dimostrano molto interessanti e ricche di particolari da analizzare. In ogni caso, il giudizio sull’operato di Theresa May non è affatto positivo e viene inoltre pronosticato l’arrivo di una recessione economica. Nel complesso, sono stati ...

Regno Unito - Carney - Bank of England - vede segnali di ripresa per i salari : Teleborsa, - Il governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, si attende, per quest'anno, una ripresa della crescita del reddito delle famiglie britanniche, dopo una stretta durata fin troppo ...

Brexit : sarà un flop per l’economia del Regno Unito in qualsiasi scenario - lo rivela un’analisi top secret del governo : Una nuova analisi del governo sull’impatto della Brexit, che avrebbe dovuto restare segreta, svela che il Regno Unito si ritroverà in condizioni economiche peggiori dopo aver lasciato l’UE, in qualsiasi scenario possibile, secondo quanto rivelato da BuzzFeed News. Questa analisi esamina 3 degli scenari più plausibili della Brexit: In uno scenario senza accordo, la crescita del Regno Unito si ridurrà dell’8% nei prossimi 15 anni rispetto alle ...

Brexit - il documento segreto del governo : “Regno Unito perderà tra 2 e 8% del Pil” : La Brexit causerà al Regno Unito una perdita tra il 2 e l’8% del Pil. Lo dice un rapporto interno realizzato per conto dello stesso governo di Londra, destinato a rimanere in ambienti governativi ma fatto trapelare nelle ultime ore da Buzzfeed, che ipotizza effetti negativi per tutti i settori dell’economia. Il documento stima una perdita di 8 punti di Prodotto interno lordo entro 15 anni in caso di un mancato accordo con l’Unione Europea, ...

