Regionali | le liste del Lazio | M5s | Insieme con Zingaretti

Regionali 2018 - Radicali in appoggio a Zingaretti : 'Fermiamo le forze nazionaliste' : In politica non bisogna agire per sentimenti o risentimenti ma cercare, se ci sono le condizioni, di guardare avanti'. E i rapporti non furono proprio distesi nel 2013 quando, dopo le dimissioni di ...

Elezioni Regionali Lazio 2018 : quando si vota - tutte le liste e i candidati : Elezioni regionali nel Lazio il 4 marzo 2018, in contemporanea con le Elezioni politiche: i cittadini residenti nel...

De Luca jr candidato in Campania col capo segreteria del governatore : Renzi mette a fuoco le liste coi segretari Regionali Dem : Un brindisi per il nuovo anno con i dipendenti del Nazareno e poi via agli incontri con i segretari regionali del Pd. Oggetto: le candidature alle politiche 2018. Matteo Renzi è in versione full ...

De Luca jr candidato in Campania col capo segreteria del governatore : Renzi mette a fuoco le liste coi segretari Regionali Dem : Un brindisi per il nuovo anno con i dipendenti del Nazareno e poi via agli incontri con i segretari regionali del Pd. Oggetto: le candidature alle politiche 2018. Matteo Renzi è in versione full immersion sul tema. Quello di oggi è un primo screening incentrato soprattutto sui collegi più che sui listini. Perché è su quei 348 posti (232 per la Camera e 116 per il Senato) che si gioca la partita più ...