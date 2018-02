Reggio Emilia | pestano un barista per rubargli 10 euro | errestate quattro persone

Video / Limoges Reggio Emilia (80-71) : highlights della partita (Eurocup basket) : Video Limoges Reggio Emilia (risultato finale 80-71): highlights della partita di basket valida nella quinta giornata per la top 16 dell'Eurocup. Reggiana in testa!.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:44:00 GMT)

Basket - Top 16 Eurocup 2018 : Reggio Emilia perde in Francia e rimanda la qualificazione : Poteva essere la notte della qualificazione ai quarti di finale di Eurocup ed invece la Grissin Bon Reggio Emilia deve rimandare questo traguardo, avendo perso in casa del Limoges per 80-71. Un ko che comunque non pregiudica nulla e il passaggio del turno potrebbe arrivare comunque nella giornata di domani in caso di successo del Lyon-Villeurbanne contro lo Unics Kazan. Primo quarto molto equilibrato che vede Reggio Emilia allungare sul +5 negli ...