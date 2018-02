Real Madrid | Zidane | ' Il mio lavoro qui non è finito'

Probabili Formazioni Levante-Real Madrid Liga 03-02-2018 : La Liga spagnola sta entrando nella sua fase più calda e viva dato che mancano solo quattro mesi alla fine della competizione. Il Barcellona si gode la vetta solitaria ma il Real Madrid sabato 3 febbraio alle ore 20:45 proverà a ridurre la distanza ottenendo i 3 punti sul campo del Levante. La squadra meno blasonata della città di Valencia è reduce da un fresco pareggio per 2 a 2 in casa del Deportivo, pareggio ottenuto tutto nella ripresa ...

Calciomercato Juve - il Real Madrid propone un maxi scambio : i dettagli Video : La #Juventus non ha fatto nessun movimento in entrata in questa sessione invernale. Anzi, Marotta e Paratici sono riusciti ad avere una plusvalenza di quindici milioni di euro. Molto probabilmente, comunque, Emre Can firmera' per il club bianconero a breve. Il centrocampista tedesco del Liverpool, molto apprezzato da Massimiliano Allegri, non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Liverpool e dovrebbe diventare il prossimo partner di Miralem ...

Calciomercato Milan/ News - Ronaldo vuole Bonucci al Real Madrid (Ultime notizie) : Calciomercato Milan News, ultime notizie legate alla squadra rossonera: Cristiano Ronaldo starebbe spingendo la dirigenza del Real Madrid a puntare il difensore centrale Leonardo Bonucci.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 02:34:00 GMT)

Cardiff - Juventus-Real Madrid : reso pubblico il discorso di Zidane all’intervallo (VIDEO) : Cardiff, Juventus-Real Madrid: reso pubblico il discorso di Zidane all’intervallo (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cardiff, Juventus-Real Madrid- Il Real Madrid ha reso pubblico il discorso di Zinedine Zidane alla squadra durante l’intervallo della finale di Champions League giocata a Cardiff lo scorso giugno. Un discorso apparentemente ...

Calciomercato Roma : «Il Real Madrid vuole Alisson» : Roma - Secondo "Mundo Deportivo" il portiere della Roma Alisson Becker è diventato un obiettivo del Real Madrid . Il portiere giallorosso sta disputando una grande stagione e di conseguenza sta ...

Calciomercato Top club europei : Juventus e Real Madrid - uniche senza acquisti : 1 di 6 Successiva ROMA - Terminato il mese caldo del Calciomercato , è tempo di bilanci. Il sito della Uefa effettua un resoconto di tutte le trattative che si sono concluse a gennaio. Le squadre ...

Allarme Inter - il ct argentino : 'Icardi tentato dal Real Madrid' : È bastato un tweet di Mauro Icardi per mandare in fibrillazione il mondo Inter. Quel ' chau chau ' , 'ciao ciao', , ha agitato i tifosi e continua a tener banco, nonostante le smentite. La società nerazzurra infatti ha spiegato che non c' è attualmente nessuna ...

Real Madrid-Icardi : se l’offerta shock si dovesse concretizzare - sarebbe da vendere subito! : La giornata di ieri è stata davvero molto concitata per i tifosi dell’Inter. Oltre alle voci di mercato relative a Nagatomo e Brozovic, i nerazzurri sono stati sconvolti dalla notizia di un assalto da parte del Real Madrid per Mauro Icardi. Che il calciatore piaccia a Perez è ben noto, ma adesso sembra proprio che il presidente delle merengues sia pronto ad un assalto concreto per la prossima estate. Il Ct dell’Argentina Sampaoli ne ...

