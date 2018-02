Rappresentanza e partiti personali

: RT @Amartino94: 'non capivamo che quel poco di reale “potere operaio” che la Repubblica italiana era riuscita a materializzare, risiedeva… - leo_tortuga : RT @Amartino94: 'non capivamo che quel poco di reale “potere operaio” che la Repubblica italiana era riuscita a materializzare, risiedeva… - Lucazanz : RT @Amartino94: 'non capivamo che quel poco di reale “potere operaio” che la Repubblica italiana era riuscita a materializzare, risiedeva… - Amartino94 : 'non capivamo che quel poco di reale “potere operaio” che la Repubblica italiana era riuscita a materializzare, r… - DavClem : RT @umanesimo: Riccardo Paccosi su Toni Negri (che dice di preferire la troika ai partiti) e più in generale su come la distruzione dei cor… - be07fr09 : RT @EulaliaGrillo: Un estratto della mia presentazione in occasione della conferenza stampa di ieri a Bologna: 'In particolare, i partiti… -

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Capita in queste ore d'imbattersi in commenti preoccupati sulle squadre di candidati ai nastri di partenza. Con una certa sprezzatura tagliata sul viso (anche quando il viso non si vede), gli editorialisti blasonati hanno scritto e dichiarato tutto il possibile su queste orde di candidati selezionati dalle autarchiche mani dei capi di partito sulla base del fondamentale criterio della fedeltà e della conseguente arrendevolezza alle superiori ragioni di chi ti ha messo in lista.A nessuno passa per la testa, però, che questo regime elettorale è in atto da 24 anni, seppure vestito con gli abiti più o meno presentabili del Mattarellum, o con quelli decisamente scollacciati del Porcellum e poi dell'Italicum e infine con quelli ultimo grido del figlioletto di questa stirpe che porta il latinorum per cognome, il cosiddetto Rosatellum, che poi fa pensare ad un vino ...