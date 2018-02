Questo video è la prova che su Instagram facciamo tutti la stessa foto

Ancora vivi nonostante Questo video. Tre pazzi in fuga sui tetti di Hong Kong che vi faranno soffrire di vertigini : Gli “Storror” sono un famoso collettivo britannico, composto da sette atleti esperti di parkour, che amano stupire il pubblico del web con le loro folli imprese. Negli anni gli Storror sono diventati un’icona di quel tipo di parkour desideroso di esplorare i confini estremi. Nel video tre ragazzi del gruppo filmano voli e salti da brivido sui tetti di Hong Kong, inscenando una fuga da un addetto alla sicurezza locale. Le immagini sono di quelle ...

Se Fonzie avesse dei nipoti… Questo video ha totalizzato 30 milioni di visualizzazioni - non le merita tutte? : Come sarebbe una giornata se riuscissero quelli che in gergo vengono chiamati “trick”? Ci ha pensato il gruppo di youtuber statunitensi che si fa chiamare Dude Perfect. Canestri impossibili con la spazzatura, vestiti, zaini e cappelli che si appendono magicamente, frutta e verdura che si tagliano al volo. Il video integrale, che conta più di 29 milioni di visualizzazioni, inchioda la rete di fronte ad una serie infinita di lanci e gag, con un ...

MAX GAZZE'/ Video : "In Questo Festival di Sanremo tornerò un po' all'antica - ecco come" : Video, Max Gazzè parla del suo ultimo album, Alchemaya, che è interamente fondato su riferimenti raffinati mitologici ed esoterici. A Sanremo avremo una piccola anticipazione.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 20:22:00 GMT)

In Questo brevissimo video dovrebbe esserci Samsung Galaxy S9 : A poco più di un mese dalla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S9, che si terrà a Barcellona il prossimo 25 febbraio alla vigilia dell'apertura del Mobile World Congress, un presunto video della versione base del nuovo top di gamma del colosso asiatico ci mostra un test relativo alla sensibilità del touch screen. L'articolo In questo brevissimo video dovrebbe esserci Samsung Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ha le zampe anteriori spezzate - ma Questo vitellino fa qualcosa che sbalordisce tutti - VIDEO : Una donna, ad esempio, intenerita dalle condizioni del vitellino, ha commentato: "Sono letteralmente sconvolta, nessuno l'aiuta? Viviamo in un mondo crudele".

“Questo maiale è Claretta Petacci”/ Gene Gnocchi video - bufera su DiMartedì : dove sono le donne indignate? : “Questo maiale è Claretta Petacci”, video. Dopo la battuta di Gene Gnocchi si scatena bufera su DiMartedì. dove sono le donne indignate? Le ultime notizie sul caso che ha travolto il comico(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 16:38:00 GMT)

L’uomo che sgozzò una donna in un parco a Milano potrebbe essere Questo. Il video divulgato per aiutare le indagini : Un giubbotto impermeabile col cappuccio alzato e un paio di pantaloni neri. E’ questa l’immagine, registrata da diverse telecamere, del presunto assassino di Marilena Negri, la donna di 67 anni uccisa con una coltellata al collo all’interno del parco Villa Litta a Milano la mattina del 23 novembre scorso. I filmati coprono l’arco temporale tra le 6.40 e le 7. Lo ritraggono un centinaio di metri prima di entrare nel parco ...

Gemma e Giorgio news - la richiesta shock : 'Dopo Questo posso anche morire' Video : Non c'è pace per Gemma Galgani, la quale all'interno dello studio di #Uomini e donne non riesce ancora a rassegnarsi della fine della sua storia d'amore con Giorgio Manetti. [Video] Sebbene siano passati un po' di anni dal giorno in cui lei e il 'gabbiano' si siano detti addio, la Galgani continua a dimostrare di essere perdutamente innamorata di Giorgio e quindi ad oggi non lo ha ancora dimenticato del tutto, così come credeva il pubblico che ...

Allerta alimentare : non mangiate Questo prodotto - può provocate nausea e vomito Video : Non è un buon periodo di certo per i prodotti alimentari che puntualmente vengono segnalati [Video] dal dal Ministero della #salute se non sono a norma. Nell'ultima settimana sono stati in tutto 9 i prodotti richiamati, tutti potenzialmente pericolosi. Il sito ilfattoalimentare segnala ormai quotidianamente i prodotti sui quali si segnalano dei problemi. In passato è toccato alle rape, alla fesa di tacchino, al pesce 95 lotti dalla Spagna, ...

Gli uccelli sanno comunicare il loro disgusto. Ecco come in Questo video : Un gruppo di scienziati guidato dall’università di Cambridge ha osservato e filmato il comportamento di alcuni uccelli durante il pasto, rilevando che tra questi animali le capacità di imparare gli uni dagli altri sono davvero sorprendenti. Lo studio, appena pubblicato su Nature Ecology and Evolution, prevedeva di ingannare alcuni esemplari di cinciallegra, servendo loro dei bocconi dal sapore sgradevole. Gli animali, hanno notato i ricercatori, ...

Ikea impazzisce e scrive 'Urinare su Questo annuncio potrebbe cambiarti la vita' Video : #urinare su un giornale? E chi l'avrebbe mai pensato, soprattutto se questo serve per vedere se si è incinte o meno. #Ikea Svezia ha pensato una nuova trovata pubblicitaria, se il test fatto sul giornale risultera' positivo, comparira' un codice sconto per una culla. Urinare sul giornale? Certo che di idee strambe ne circolano davvero tante in rete, ma questa proprio non ce la saremmo mai aspettata; l'agenzia svedese Åkestam Holst ha messo a ...

Gli uccelli sanno comunicare il loro disgusto. Ecco come in Questo video : Un gruppo di scienziati guidato dall’università di Cambridge ha osservato e filmato il comportamento di alcuni uccelli durante il pasto, rilevando che tra questi animali le capacità di imparare gli uni dagli altri sono davvero sorprendenti. Lo studio, appena pubblicato su Nature Ecology and Evolution, prevedeva di ingannare alcuni esemplari di cinciallegra, servendo loro dei bocconi dal sapore sgradevole. Gli animali, hanno notato i ricercatori, ...

Gli uccelli sanno comunicare il loro disgusto. Ecco come in Questo video : Le implicazioni non sono solo sulla loro sopravvivenza, ma anche per l'evoluzione delle loro prede. Scopri perché in questo video

Spiega la relatività su Youtube - e vince 250mila dollari con Questo video : Hillary Diane Andales, 18enne filippina, si è aggiudicata il Breakthrough Junior Challenge, un premio destinato ai giovani divulgatori scientifici che in un video di tre minuti riescono a Spiegare al ...