Primo lustro di attività Speed MI up

L’Attrice Emanuela Ponzano ha vinto il premio “Vincenzo Crocitti – Primo Lustro” come attrice in carriera internazionale : Emanuela Ponzano è stato insignita del prestigioso premio Vincenzo Crocitti – Primo Lustro – come attrice in carriera internazionale (Sezione Donna). A consegnarglielo il direttore della fotografia Sergio D’Offizi, nel corso della cerimonia che si è tenuta a Roma sabato 2 dicembre. Istituito nel 2013 in memoria del celebre attore scomparso nel 2010, questo premio ha l’obiettivo di valorizzare in modo meritocratico i giovani artisti ...