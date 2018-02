Pres Racing | ' Il Napoli ci ha chiamato per Lautaro Martinez'

MotoGP : il peso di Valentino Rossi nella classe regina. Presto lo Sky Racing Team VR46 nella classe regina : Non scopriamo certo l’acqua calda: l’importanza di Valentino Rossi va ben al di là del semplice competere in pista. Lo status di personaggio dentro e fuori dal paddock della MotoGP è indiscutibile, attraendo anche tanti “tifosi della domenica” e chi tanto appassionato di moto non è. Un po’ come avveniva nello sci alpino ai tempi di Alberto Tomba, Valentino è riuscito a diventare un’icona del mondo delle corse ...