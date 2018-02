PlayStation 4 | il firmware 5 50 introdurrà il supersampling di sistema

Rivelati i primi dettagli del firmware 5.50 su PlayStation 4 con una nuova modalità “supersampling” : Sony ha iniziato a inviare la prima beta del firmware 5.50 su PlayStation 4, la cui registrazione era disponibile a gennaio .Questo aggiornamento porta alcuni miglioramenti al sistema di notifiche,è possible nascondere i giochi acquistati nella libreria ma al momento NON è ancora possibile cambiare nick.La funzione più importante di questa beta sarebbe l’opzione di forzare il supercampionamento in PS4 Pro : “La modalità ...

Sony rilascia la versione firmware 5.05 per PlayStation 4 : Sony ha annunciato l’arrivo del nuovo firmware per PlayStation 4 , corrispondente alla versione 5.05 . La patch, che non include notizie particolarmente significative, è necessaria per continuare a utilizzare i servizi di PlayStation Network.Il 5.05 include solo miglioramenti generali delle prestazioni per la console, aumentando la stabilità del sistema e preparandolo per future modifiche più profonde in termini di utente e funzionalità, ...

Sony apre le iscrizioni in Europa per la beta del firmware 5.50 su PlayStation 4 : Sony ha aperto le iscrizioni in Europa per partecipare alla versione beta del firmware 5.50 di PlayStation 4.Gli utenti possono iscriversi da oggi e fino al 23 gennaio , ed è necessario essere un utente di PlayStation Plus o PS Now per fare il test.Questa beta solitamente anticipa una nuova funzione nel sistema , ma questi cambiamenti non sono stati svelati. Il firmware 5.00 ha abilitato lo streaming a 1080p e 60 fps su Twitch per PS4 Pro, le ...

