Più Europa? No | grazie! Servono più equità e politiche anticicliche

Starbucks arriva davvero in Italia e assume : apre lo store Più grande d'Europa : Starbucks apre in Italia: dopo anni di annunci e speculazioni ora è ufficiale. La catena di "caffetterie" statunitese infatti ha dato inizio alla procedura di selezione del personale per il primo negozio Starbucks...

Università in inglese - ecco chi offre Più corsi in Europa : Francia, Germania, Paesi Bassi. In alcuni paesi Ue si registrano più di 1000 programmi English-taught, insegnati in inglese. Ma è giusto? E come funziona il modello all’estero?...

Università in inglese - chi offre Più corsi in Europa : ?in Olanda sono Più di 1000 : sono 339 i programmi conteggiati dal portale Universitaly su scala italiana. La lista è tornata a far parlare di sé dopo che il Consiglio di Stato ha confermato una sentenza del Tar del 2013, dando ragione ai docenti del Politecnico di Milano che si erano opposti all’imposizione dell’inglese come lingua unica per lauree magistrali e dottorati dal 2014 in poi....

Elezioni politiche 2018 - liste dei candidati di Più Europa : Senato Plurinominale Campania 01: Antonella Dragotto, Carlo Romano, Anna Maria Barbato Ricci, Raffaele Marino Campania 02: Carlo Romano, Antonella Dragotto, Raffaele Marino, Annamaria Barbato Ricci ...

Serie A - Napoli in testa nel campionato piu' incerto d'Europa : Roma, 29 gen. , askanews, Il Napoli battendo il Bologna a domicilio torna in testa alla classifica dopo nemmeno 24 ore di primato della Juve che aveva espugnato il campo del Chievo nell'anticipo. ...

Più Europa - lavoro e welfare : le proposte della Cisl per le elezioni : ... la trasformazione del Fondo salva Stati in Fondo Monetario Europeo, sotto la responsabilità gestionale del Ministero dell'Economia, con il compito di intervenire a sostegno dei Paesi in difficoltà ...

Antibiotico-resistenza - allarme anche in Italia : tassi Più elevati in Europa : A seguito dell’allarme lanciato dall’Oms sull’Antibiotico-resistenza, i dati raccolti dall’Istituto superiore di sanità (Ar-Iss) rilevano che in Italia la resistenza agli antibiotici, per le specie batteriche sotto sorveglianza, si mantiene tra le più elevate in Europa: sul fronte dei Gram negativi, nel nostro Paese è diffusa soprattutto la specie batterica Klebsiella pneumoniae che è resistente a quasi tutti gli antibiotici ...

Influenza : Italia - Spagna - Irlanda e Lussemburgo i Paesi Più colpiti in Europa : I Paesi europei dove si è registrata una maggiore incidenza dell’Influenza nella settimana tra il 15 e 21 gennaio sono stati Italia, Spagna, Irlanda e Lussemburgo: lo ha rilevato il Centro europeo per il controllo delle malattie, secondo cui stanno circolando insieme i ceppi A e B del virus. L’intensità nel nostro Paese è quindi alta ma al contempo in calo rispetto alla settimana precedente, cosa che indica che il picco è stato ...

Previsioni meteo lungo termine : sempre piu' conferme su importante fase invernale sull'Europa : Dopo i Giorni della Merla che quest'anno smentiranno la tradizione risultando decisamente miti sul nostro Paese (guarda qui il video), si preannuncia una partenza di Febbraio ben più di stampo...

Né Oxford - né Cambridge. E' Bologna l'università Più bella d'Europa : È l’università di Bologna la più bella d’ Europa. Lo ha stabilito una classifica di Times Higher Education Student, che mette l’ateneo de “la dotta” al primo posto della top ten. Perché se la qualità dell’insegnamento e l’offerta accademica sono requisiti fondamentali, troppo spesso si trascura il fattore estetico e la sensazione che si prova quando si ha la ...

Smog oltre i limiti : Torino - Milano e Napoli tra le città Più inquinate d'Europa : Torino, Milano e Napoli svettano fra le città europee più inquinate: le polveri sottili Pm10 superano, infatti, il valore limite di 20 microgrammi per metro cubo come media annua indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità per la salvaguardia della salute umana. E' quanto emerge da un'elaborazione dal titolo "Che aria tira in città: il confronto con l'Europa" fatta da Legambiente sulla base dell'ultimo report ...

Legambiente : 3 citta' italiane in testa alla classifica delle localita' piu' inquinate d'Europa! : Continuano a battersi record negativi di inquinamento in Italia: da quanto emerso dall'ultimo report di Legambiente, ci sono ben 3 città italiane in testa alla classifica delle città europee più...

Cosenza - grande spettacolo per l’inaugurazione del Ponte di Calatrava : è il Più alto d’Europa - “fatto di acciaio - cemento e tanto coraggio” [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Altro che Stonehenge - la Sicilia e il Più ricco patrimonio archeoastronomico d’Europa : Su un'anonima roccia Siciliana detta "U Campanaro" (il campanaro), da qualche parte sul monte Arcivocalotto (nelle campagne di San Giuseppe Jato e San Cipirello, in provincia di Palermo), per circa 5.000 anni, ogni 21 di dicembre, il primo raggio di sole del mattino si è infilato silenzioso e precisissimo in un foro appositamente scavato senza che nessuno, neanche i mafiosi locali (di solito attentissimi a ciò che succede sul ...