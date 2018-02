Piazza Affari è la peggiore in UE a metà giornata : Accentuano il calo Piazza Affari e le altre borse europee , risentendo di una cerca prudenza degli operatori in vista della pubblicazione del rapporto sul mercato del lavoro USA , Job Report, . ...

Banca Carige senza scampo a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano in perdita del 2,33%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Ferrari sprint in Borsa - +7 - 5% - e la scuderia Agnelli salva Piazza Affari : ... che in fase di ipo ha ricevuto richieste per quasi 800 milioni di euro, 'in pochi mesi s'integrerà con una banca esistente, piccola ma bella' e sarà 'molto attiva anche negli Npl, un mondo nel quale ...