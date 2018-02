Per l’Inter giornata di risposte | Icardi vuole giocare | oggi si decide

Icardi contro i croati / Faida nell’Inter : Brozovic e Perisic contro il capitano - e intanto Raiola… : Icardi contro i croati, Faida nell'Inter: Brozovic e Perisic contro il capitano, e intanto Raiola. Spogliatoi nerazzurro in agitazione, con il numero 9 contro i propri compagni(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:29:00 GMT)

Verdi - tutti pazzi Per l’attaccante del Bologna : non solo l’Inter - c’è anche la Roma : La decisione dell’attaccante Verdi ha sorpreso un pò tutti, il calciatore ha scelto di rimanere al Bologna e di rifiutare il corteggiamento del Napoli, squadra che guida la classifica del campionato di Serie A, situazione che non si vede tutti i giorni. Sono vari i motivi che hanno spinto il calciatore a declinare l’offerta degli azzurri, la prima riguarda il presente. Verdi sta disputando la migliore stagione della carriera ed al ...

Clamoroso Pinamonti - “no” al Sassuolo Per rimanere all’Inter e il mercato dei nerazzurri è bloccato! : Manca meno di un’ora alla fine della sessione invernale del calciomercato. Difficilmente l’Inter riuscirà a mettere a segno il colpo a centrocampo tanto cercato, soprattutto dopo l’ultimo risvolto nell’affare Pinamonti-Sassuolo. Sembrava tutto fatto per il passaggio del centravanti classe ’99 alla corte di Iachini ma alla fine il giovane attaccante ha deciso di rifiutare la destinazione per rimanere in nerazzurro. ...

Gaitan all’Inter / Calciomercato : trattativa Per il calciatore dell’Atletico - idea di un prestito : Gaitan all’Inter, Calciomercato: trattativa per il calciatore dell’Atletico, idea di un prestito. Il club nerazzurro sta spingendo per avere il centrocampista alle dipendenze di Simeone(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Il Milan ringhia Per la terza volta : obiettivo rimontare l’Inter : Rino Gattuso fa sul serio. Il duro lavoro paga e arriva la prima grande soddisfazione: battere la Lazio. E’ il

Onde gravitazionali : un udito sempre più fino Per l’interferometro Virgo : Trasformare l’ascolto delle Onde gravitazionali in un’operazione di routine, e captare sempre meglio i sussurri dell’universo. È l’obiettivo del nuovo campo di indagine aperto con l’astronomia gravitazionale, dove il rivelatore italiano Virgo gioca un ruolo di primo piano. Frutto di una collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e il Cnrs francese, Virgo è un interferometro laser immerso nelle campagne pisane, a Cascina. È ...

Esclusiva CalcioWeb - il Genoa chiude Per Bessa : le cifre dell’affare e la Percentuale che andrà all’Inter : Bessa si appresta a firmare con il Genoa. Il calciatore del Verona è stato escluso dal ritiro della squadra scaligera dato che da tempo è pronto all’addio. Il Genoa si è sfidato sul mercato con i cugini della Sampdoria, ma adesso sembra aver avuto la meglio in un rush finale che volge al termine. Perinetti ha trovato la chiave per convincere il Verona con un’offerta che potrebbe raggiungere i 6,5 milioni di euro. L’Hellas però ...

