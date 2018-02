”Peccato solo che…” Striscia la Notizia | arriva il colpo di scena che nessuno si

: @SeaMaryStar @giulianocossari @OdioFB Peccato che Giuliano riconosca solo quello che fa verso certi profili, mentre… - STEFANIALOVE69 : @SeaMaryStar @giulianocossari @OdioFB Peccato che Giuliano riconosca solo quello che fa verso certi profili, mentre… - KarlPalms : @LaCoppia1 Bei video i tuoi... peccato solo troppo corti - feriano6 : @Sirtao11 @CasaLettori É un peccato per certi tweet avere un solo mi piace... ;))) - geompatrizia1 : @ClaudiaSekhmet @EdiPrevis @Gabriel25622526 @Sabrina00297634 @mirella_trento @87Sary @bellalilli16 @GraziaIotti… - OlgaProzorov : RT @alinacappa: -buonasera, ne ha uno uguale ma single? -no ma posso chiedere all’altro negozio -magari, grazie (Driiin driiin - bla bla) -… -

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2018)dila. Michelle Hunziker e Gerry Scotti lasciano la conduzione del programma. Tristi? E sapete chi prenderà il loro posto? Da lunedì 5 febbraio 2018 dietro il bancone diLaci saranno Ficarra e Picone che condurranno fino al 9 giugno. Caso strano, ma soprattutto è un caso? Anche stavolta, mentre la conduzione del tg satirico più irriverente della tv è affidata a Ficarra e Picone, si vota. E infatti anche i conduttori hanno notato la stessa cosa: “Ogni volta che tocca a noi condurre ‘’ si vota per qualcosa, ci siamo abituati, anzi stavolta il presidente Mattarella, siciliano come noi, ci ha telefonato proprio per chiederci quando subentravamo per fissare la data delle elezioni”. Poi Picone ha aggiunto: “Peccatoche non si candida più Alfano, ci dava tanti spunti”. “Per noi la par condicio ...