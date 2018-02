Pd | Renzi | obiettivo è crescita sopra 2% e debito a 100%

Forza Italia : liste col trucco Silvio vuole una mezza vittoria Obiettivo : governare con Renzi : Le liste di Forza Italia , a parte i soliti noti, sono purtroppo infarcite da mezze calzette e traditori, ma poi tutti a stupirsi di come Renzi ha definitivamente fatto a pezzi il Pd. Segui su affar Italia ni.it

Zingaretti : Grasso ha detto sì. Gori in pista - Padoan attacca M5s - Renzi : Nostro obiettivo governare : Via libera al candidato di Liberi e Uguali e Pd alla Regione Lazio. Per noi, dice Grasso, rappresenta una svolta a sinistra, sui temi ci siamo. Intanto a Milano Matteo Renzi lancia Gori con il ...