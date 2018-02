Par condicio - le linee guida dell’AgCom per Facebook e Google : Effetto Russiagate: un’aria guardinga si respira tra le fila dei grandi della tecnologia in vista delle prossime elezioni del 4 marzo. In linea con la stretta sulla disinformazione annunciata da Facebook, ora l’AgCom si rivolge a lei, come a Google, chiedendo pari opportunità alle rappresentanze politiche in campo. “Come regolatori dobbiamo domandarci se abbiamo a disposizione strumenti normativi adeguati per garantire una ...

Par condicio - le linee guida dell'AgCom per Facebook e Google : Il tavolo tecnico dell'Autorità stila sei punti chiave che chiedono a Facebook e Google di ispirarsi allo spirito della legge sulla par condicio

Par condicio - l’Agcom richiama cinque Tg. Dura replica di Mentana : «Patetico - offensivo» : Enrico Mentana Ce n’è per tutti. In piena campagna elettorale, e a poco più di un mese dal voto, l’Agcom ha rivolto richiami ai notiziari delle principali emittenti per il mancato rispetto della par condicio. In riferimento al periodo 15-21 gennaio, il Garante per le Comunicazioni ha espresso rimostranze per le rilevate disparità sul “tempo di parola” (fruito da un soggetto politico in voce diretta, senza mediazione ...

Par CONDICIO/ Mediaset - Mentana e quelle violazioni che valgono il voto di giovani e indecisi : La campagna elettorale è iniziata e l'Agcom ha richiamato La7, Sky e Mediaset sulla par CONDICIO. Enrico Mentana e l'azienda di Cologno protestano.

Par condicio - Mediaset replica ad Agcom : due anomalie nei richiami dell'Autorità : ... il "tempo di notizia", ovvero il tempo dedicato nei tg a titolare e a dare notizia delle posizioni o delle iniziative di questa o quella forza politica, la cui rilevanza giornalistica dipende dai ...