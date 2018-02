Orsolini si presenta al Bologna | “vi racconto la trattativa e le mie caratteristiche”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 febbraio 2018) ”Cercherò di dare il massimo per il. Sono fiducioso e spero che il campo lo dimostri subito. A Bergamo sono stato bene e li ringrazio, ma non trovavo molto spazio e ho deciso di cambiare. Sapevo dell’interesse delda inizio mercato e ho gradito subito. Ultimamente ho iniziato a seguire le partite delcon attenzione e ho sempre visto una bella squadra”. Esordisce così Riccardo, nella sua conferenza stampa dizione al. Il giovane esterno è arrivato da pochi giorni dall’Atalanta, ma sembra già carico per la nuova esperienza: ”Sono un esterno d’attacco a cui piace giocare sulla destra per poi accentrarmi. Ho corsa e tanta voglia. Questa avventura sta iniziando nel migliore dei modi. C’è grande differenza fra Serie A e B. All’inizio ci ho messo un po’ per adattarmi. C’è subito un grande feeling con Destro, ascolano come me. Sono contento ...