Omicidio di Pamela Mastropietro L’unico fermato è Innocent Oseghale

Omicidio Pamela - l'uomo fermato : nigeriano - spacciatore - senza permesso : nigeriano, 29 anni, con il permesso di soggiorno scaduto. È il profilo di Innocent Oseghale, l'uomo fermato con l'accusa di aver ucciso la 18enne Pamela Mastropietro. Il giovane, con precedenti di polizia per spaccio di stupefacenti, è domiciliato proprio a Macerata, in via Spalato 124, la stessa dove la ragazza è stata vista viva l'ultima volta martedì 30 gennaio.Telecamere e testimonianzeI carabinieri sono riusciti a risalire al ...

Pamela Mastropietro - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni : spacciatore nigeriano accusato di Omicidio. In casa i vestiti sporchi di sangue : Si chiama Innocent Oseghale il nigeriano dichiarato in stato di fermo per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui cadavere fatto a pezzi è stato trovato ieri mattina in due...

Pamela Mastropietro - trattenuto l’uomo sospettato dall’Omicidio della 18enne fatta a pezzi. Interrogati altri due giovani : Sono arrivati a lui grazie alle telecamere di videosorveglianza che lo immortalano mentre segue insistentemente Pamela Mastropietro. È stato trattenuto per tutta la notte il 30enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine per questioni di droga, sospettato dell’omicidio della 18enne fuggita dalla comunità di recupero di Corridonia e ritrovata smembrata a Pollenza, in provincia di Macerata. Il nigeriano, che si trova in Italia ...

Fermato un nigeriano per l'Omicidio di Pamela - la ragazza fatta a pezzi e ritrovata in due trolley : C'è un uomo in stato di fermo per l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta pezzi, il cui cadavere smembrato è stato rinvenuto in due trolley nelle campagne di Pollenza. Si tratta di un nigeriano, già noto alle forze di polizia. E' stato a lungo interrogato in caserma e successivamente accompagnato dai carabinieri in un condominio in via Spalato 124 a Macerata. A quanto si è potuto vedere era ...

