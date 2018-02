Olimpiadi invernali | ecco tutti gli impianti | spettacolo clamoroso VIDEO

Discovery/Eurosport misurerà l'audience delle Olimpiadi invernali cross-canale in tutta Europa : ... canali gratuiti, pay tv, servizi di streaming, digitale, app e social media, . La metodologia di misurazione è stata realizzata da Publicis Media e potrà analizzare il comportamento del...

Swatch ha fatto due orologi per le Olimpiadi invernali 2018 : Dal freeski allo snowboard, Swatch collabora da oltre trent’anni con atleti di fama mondiale che praticano sport invernali. Il marchio di orologi non poteva dunque mancare ai prossimi Giochi Olimpici invernali che si disputeranno nella città di PyeongChang dal 9 al 25 febbraio prossimo. [Leggi anche Giorgio Armani veste gli azzurri per i Giochi invernali] Per l’occasione il brand ha realizzato due modelli Star Games e Petits Batons, con il ...

Snowboard - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il PGS sarà su manche secca! Qualifiche e finali in giorni diversi : Arrivano conferme su quale sarà il format del PGS di Snowboard in vigore alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le finali si svolgeranno con il meccanismo della “single elimination” ovvero della manche secca: niente inversione di pista per un confronto sulla carta alla pari, ma una prova unica per decretare l’atleta che passerà i vari turni. Agli atleti è stato confermato che si svolgerà un turno di qualificazione nella ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la Svezia. Le speranze di podio e gli obiettivi per il medagliere : Quattro anni fa, a Sochi 2014, la Svezia stabilì un nuovo record di medaglie vinte alle Olimpiadi Invernali (quindici), ma il numero limitato di ori (due) la relegò al quattordicesimo posto. L’obiettivo per i Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 sarà quello di aumentare i titoli vinti per ritrovare la top ten come a Vancouver 2010 e Torino 2006. Lo sport che dovrebbe regalare più medaglie alla nazionale scandinava è lo sci di fondo, ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : occhio al fuso orario! Molte gare saranno di notte. Tutta la guida per non perdersi nemmeno un appuntamento : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si disputeranno dall’8 al 25 febbraio sulle nevi e sul ghiaccio della città sudcoreana. Si tratta dell’evento sportivo dell’anno, un momento unico e imperdibile: due settimane di gare con i più grandi campioni del Pianeta che si daranno battaglia per conquistare le tanto ambite medaglie. La rassegna a cinque cerchi si svolgerà in Asia e questo costringerà i tanti appassionati europei e ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : copertura tv in chiaro sulla RAI. Tutti i telecronisti e gli inviati presenti. Le rubriche e le repliche previste : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 saranno trasmesse in diretta tv anche sui canali Rai: la televisione di Stato ha infatti acquistato un pacchetto di 100 ore da Eurosport che trasmetterà i Giochi in maniera integrale, minuto per minuto. Per chi non è abbonato al network a pagamento e vuole godersi in chiaro la rassegna a cinque cerchi, basterà sintonizzarsi sui Rai Due e su RaiSport: il meglio delle Olimpiadi Invernali, le gare degli ...

Short track - Olimpiadi invernali : tutte le medaglie vinte dall’Italia nella storia. Un oro in staffetta - Arianna Fontana la più medagliata : Lo Short track è diventato sport olimpico solo dall’edizione del 1992 ad Albertville. L’Italia è stata grande protagonista all’inizio dell’avventura alle Olimpiadi di questo sport, conquistando il suo finora unico oro nel 1994 a Lillehammer con la staffetta maschile. Un quartetto che resterá nella leggenda dello sport italiano e composto da Maurizio Carnino, Diego Cattani, Orazio Fagone, Hugo Herrnhof e Mirko Vuillermin. Quest’ultimo riuscì a ...

Curling - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : La nazionale maschile di Curling ha scritto la storia dello sport italiano, centrando la prima qualificazione olimpica sul ghiaccio della storia del nostro movimento. Infatti l’unica partecipazione azzurra risale a Torino 2006, ma in quell’occasione l’Italia era presente solamente come paese ospitante. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio gli atleti che rappresenteranno il Bel Paese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Joel Retornaz ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 – Quanti soldi guadagnano gli atleti per le medaglie? Italiani tra i più pagati! : L’Italia vorrà essere assoluta protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e punterà a conquistare il maggior numero possibile di medaglie. L’obiettivo più importante è quello di tornare a far risuonare l’Inno di Mameli a otto anni di distanza dall’ultima volta. Il trionfo di Giuliano Razzoli è ormai troppo lontano, ora Arianna Fontana e compagni dovranno rinverdire la nostra tradizione e mettersi al collo ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia : Nella storia olimpica, l’Italia ha conquistato solamente due medaglie di bronzo nel Pattinaggio di figura: i primi a salire sul podio furono i danzatori Barbara Fusar-Poli e Maurizio Margaglio, che si classificarono terzi a Salt Lake City 2002, mentre quattro anni fa, a Sochi 2014, fu Carolina Kostner ad eguagliare questo risultato. Riuscirà l’Italia ad ottenere una nuova medaglia ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018? Le ...