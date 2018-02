Ok di Trump a diffusione del memo anti Fbi | Vertici politicizzati | indagini contro

Russiagate - ok della Casa Bianca alla diffusione del memo segreto "anti-Fbi". E la popolarità di Trump sale : È sempre più duro lo scontro istituzionale sul Russiagate per un memo segreto che da giorni tiene Washington col fiato sospeso. La Casa Bianca avrebbe dato il via libera alla diffusione, prevista per venerdì, del documento che in sintesi accusa l'Fbi di aver condotto dall'inizio l'inchiesta sul Russiagate per danneggiare Donald Trump alle presidenziali dell'8 novembre 2016.Proprio la popolarità di Donald Trump sta ...