' Non esiste piu` il GF' | l' attacco di Cristina Plevani al Grande Fratello Ecco cosa ha

Pippo Baudo Non ce l'ha fatta a resistere - è scoppiato a piangere : Pippo Baudo, il più famoso presentatore TV della storia della televisione italiana, è stato ospitato dall'amico Maurizio Costanzo a "L'intervista" (talk show in onda in seconda serata su Canale 5). Durante la trasmissione il conduttore si è raccontato ripercorrendo la sua carriera e anche la sua vita privata, dando giudizi anche sulla politica: "Grillo? Meglio quando faceva il comico". La vita di Baudo Baudo non è solo un conduttore, ma per ...

Pd - Gentiloni : nel Paese Non esiste alternativa democratica a noi : Roma, 1 feb. , askanews, 'Questa stagione non può che avere come pilastro il Partito Democratico lo dobbiamo dire senza spocchia, c'è poco da essere spocchiosi visto qualche cicatrice che abbiamo. Non ...

Caso Strava - il ministero della Difesa : "Non esiste alcuna base militare italiana segreta all'estero" : Il secondo problema: l'identità degli atleti 'La nostra app per cellulare e il nostro sito web migliorano l'esperienza sportiva e mettono in contatto milioni di atleti di tutto il mondo. Siamo il ...

Caso Strava - il ministero della Difesa : Non esiste alcuna base militare italiana segreta all'estero : “Tieni traccia dei giri e delle corse tramite un dispositivo iPhone, Android o GPS, analizza le tue prestazioni e confrontati con gli amici. Strava trasforma ogni iPhone e Android in un sofisticato computer per la corsa e il ciclismo. Avvia Strava prima di un'attività e potrai monitorare le tue statistiche di prestazione preferite per poi immergerti nei tuoi dati”. E' quanto si legge nell’home page del ...

Conti pubblici - Amato : “Prelievo forzoso? Non esiste. Elezioni? Non bastano le 3 opzioni della schedina - ne servono 4” : Se l’Italia è messa peggio della Grecia, il prelievo forzoso è un tema attuale? “La questione non esiste”. E se lo dice Giuliano Amato c’è da crederci. Fu il suo governo del resto che nella notte fra il 9 e il 10 luglio 2010 mise le mani nei Conti correnti degli italiani prelevando forzosamente il 6 per mille su tutti i depositi bancari. Un decreto legge urgente che gli italiani ricordano molto bene. Il motivo? La lira era sotto ...

Roberta Lombardi - M5S : «Di Maio? Non gli do dieci perché la perfezione Non esiste» Live : In diretta dagli studi del Corriere della sera a Roma. Conduce Tommaso Labate, in studio Alessandra Arachi. Per inviare le domande l’hashtag su Twitter è #corriereLive

Resistenza agli antibiotici. Italia Non è nell'elenco Oms : Il nostro paese non ha fornito i dati sulla Resistenza agli antibiotici. Nonostante sia fra quelli, fa sapere l'Istituto Superiore di Sanità, dove il problema sia pressante

Infezioni Non sconfitte dagli antibiotici - allarme Oms : 'Batteri sempre più resistenti' : Il rapporto dell'Oms sulla sorveglianza dell'antibioticoresistenza, il primo in questo ambito, si basa infatti sui dati relativi ad appena 22 paesi in tutto il mondo. Inoltre, il rapporto non ...

Il Cancro è una malattia artificiale : nell’antichità Non esisteva : Il Cancro è una malattia artificiale: nell’antichità non esisteva Uno studio dell’Università di Manchester, ha appurato che il Cancro è una malattia moderna, provocata da fattori ambientali come inquinamento e alimentazione. Uno studio delle mummie e della letteratura egiziane e greche – svoltosi a Manchester, presso il KNH Centre for Biomedical Egyptology, e pubblicato su […] L'articolo Il Cancro è una malattia artificiale: nell’antichità ...

Molestie - Sandrelli : Deneuve? Un'amica. Ma Non esiste libertà di importunare : Continua il dibattito intorno alla lettera pubblicata da Le Monde sul tema delle Molestie sessuali. A intervenire ora è Stefania Sandrelli che non si dice d'accordo con la collega francese Catherine Deneuve, prima firmataria.In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Stefania Sandrelli esprime la propria opinione sul complicato tema delle Molestie sessuali, esploso anche in Italia dopo il caso Weinstein. L'attrice di ...

Stefania Sandrelli : "Catherie Deneuve? Un'amica. Ma Non esiste la libertà d'importunare" : "Io sto con le donne che denunciano. Sono amica della Deneuve; ma la libertà di importunare non esiste. È un tema che sento molto, fin da quando girai Io la conoscevo bene". In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, Stefania Sandrelli parla della sua carriera, di molestie e dei tanti suoi amori. Tra tutti, il più importante è stato Gino Paoli, dalla quale ha avuto una figlia, Amanda. Si legge sul Corriere ...

Neviano : ecco la piazza che sulle mappe Non esiste : Neviano: ecco la piazza che sulle mappe non esiste A “Striscia la Notizia” lo strano caso della località non indicata online nonostante le segnalazioni. Continua a leggere L'articolo Neviano: ecco la piazza che sulle mappe non esiste sembra essere il primo su NewsGo.

Fabrizio Frizzi : "Dopo l’ischemia lotto per vedere mia figlia crescere. Non rinuncio a un'esistenza piena di forza - anche se con le gambe un po' fioccate" : Fabrizio Frizzi compie 60 anni. Il conduttore molto amato solo lo scorso ottobre a ha dovuto affrontare una prova difficile che lo ha portato per un po' lontano dalla tv. "Non rinuncio a riprendere un'esistenza piena di forza, anche se con le gambe un po' fioccate", afferma in un'intervista al Corriere della Sera.Fino al 23 ottobre scorso, giorno in cui sono stato colpito dall'ischemia, pensavo ai miei 60 anni come a un'età ideale, in cui ...