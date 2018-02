Non cessa il mistero sulla morte di Natalie Wood Ritornano i sospetti sul marito | Robert

"Expo - processate Sala". Il sindaco : "Accusa Non nuova" : Stavolta agli avvocati dell'ex commissario Expo 2015, l'attuale sindaco di centrosinistra di Milano Giuseppe Sala, non è riuscito di far cambiare idea in extremis alla procura generale di Milano, che ...

Non cessano le pressioni dei vertici Pd su Federico Borgna affinchè si candidi : Al momento, al di là delle indiscrezioni che riferiamo per dovere di cronaca ma con beneficio d'inventario, le ipotesi di candidature del Pd prescindono dal "caso Borgna" e restano legate alla ...

Figc - Lotito Non si candida : mancano i voti necessari : 'Non si può governare con il 51% - è l'opinione di Cairo - il presidente deve avere la capacità politica di unire le varie componenti. Da qui al 29 abbiamo due settimane'. Il ministro Lotti e ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / “Per stare insieme Non bisogna necessariamente sposarsi” : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nuove rivelazioni di Francesco Monte sull'ex fidanzata all'isola dei Famosi 2018? Intanto la coppia pensa alla convivenza...(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:50:00 GMT)

Odore di déjà vu? LG G7 dispone della Quick Charge 4.0 - ma Non vuol dire che monterà necessariamente un processore vecchio : Dal sito web ufficiale di LG arriva la notizia che LG G7 disporrà della Quick Charge 4.0. Possibile che anche stavolta LG opti per un processore dell'anno precedente? L'articolo Odore di déjà vu? LG G7 dispone della Quick Charge 4.0, ma non vuol dire che monterà necessariamente un processore vecchio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Cervinia - riapre la strada : Non nevica più - cessato il rischio valanghe : In paese nelle ultime ore è caduta un'abbondante nevicata e sul posto ci sono circa 10mila turisti. Nella giornata di giovedì il pericolo valanghe era salito al grado 4 (su una scala di 5) e quindi ...

Non si chiuda un museo necessario : Omonimo del grande nonno: l'autore di quella Scienza della Legislazione, il cui ricordo fu vivo nella Parigi della Grande Rivoluzione come negli Stati Uniti della guerra di indipendenza. Donato alla ...

Bracciale Smart Mpow : il necessario per gli sportivi (e Non!) : L’ultima evoluzione del Bracciale Smart Mpow si rinnova non solo esteticamente, con un occhio anche alla qualità dei materiali, ma anche nel software: ora più fluido ed efficiente. Certo, vi abbiamo già parlato dei migliori fitness tracker da acquistare, ma se avete intenzione di rimanere in una fascia di prezzo più ridotta – rinunciando a qualcosa – allora questo Bracciale Smart potrebbe fare al caso vostro! Smartband e bracciali ...

Spegni quel telefono! Imporre un limite ai bambini Non fa necessariamente bene : Imporre un limite di tempo ai propri figli per l’uso dei dispositivi — una, massimo due ore — potrebbe non essere strettamente collegato a un risultato benefico. Concedere qualcosa in più, senza tenere gli occhi sull’orologio per far scattare il “game over” invece, potrebbe non fare male come si è largamente creduto. Una nuova ricerca dell’Oxford Internet Instituite e dell’Università di Cardiff, effettuata ...

Budrio. Igor il russo Non verrà processato in Italia : Doccia gelata per Roma. Madrid non consegnerà Igor il russo. L’Italia aveva spiccato un mandato di cattura europeo a carico del killer di Budrio ma l’estradizione verrà sospesa dall’Audiencia Nacional “fino al processo o fino all’esecuzione della pena” per gli omicidi…Continua a leggere →

Melegatti : Cig Non necessaria - la produzione Non si ferma : Continua la risalita di Melegatti dal baratro nel quale la storica azienda veronese era caduta ad ottobre. Accordo raggiunto tra la proprietà e i sindacati: niente cassa integrazione per i lavoratori ...

Marino : "Basta audizioni su Etruria - Non è necessario sentire Ghizzoni" : Mauro Maria Marino è un educatissimo senatore torinese. Il teatrino attorno alla commissione di inchiesta sulle banche ne sta mettendo a prova l'aplomb. Lui è vicepresidente in quota Pd, l'altro è ...

Fassone : «Esonero Montella scelta necessaria - a gennaio Non faremo mercato» : «A Montella dobbiamo della riconoscenza, è stato collaborativo, aziendale, qualcosina non ha funzionato e gli errori sono stati fatti da tutte le parti. La cosa importante è stato prendere una decisione ad un certo momento piuttosto che non prendere una decisione sperando che le cose prima o poi migliorassero». Così l’amministratore delegato del Milan Marco […] L'articolo Fassone: «Esonero Montella scelta necessaria, a gennaio non ...

Ue - fonti Mef : fiduciosi su futuro - Non necessari altri interventi : La Commissione europea "apprezza i risultati del processo di consolidamento dei conti pubblici messo in atto dal governo negli ultimi anni e per il 2018 riconosce la misura dello 0,3% per l'...