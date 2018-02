Nintendo annuncia Mario Kart per smartphone

Nintendo annuncia il gioco Mario Kart Tour per iPhone e Android : (Foto: Nintendo) Sapevamo da qualche settimana che Nintendo aveva intenzione di intensificare i propri sforzi nello sviluppo di una nuova ondata di giochi per smartphone, ma la notizia comunicata in queste ore dalla casa giapponese giunge comunque come una sorpresa. Tramite gli account social di Nintendo scopriamo infatti che il gruppo è al lavoro su un titolo per smartphone iOS e Android che farà parte dell’osannata serie Mario Kart: il ...

The Town of Light : annunciata la versione per Nintendo Switch : The Town of Light, l'horror psicologico ambientato in Toscana nell'ex manicomio di Volterra, già disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One, si appresta ad uscire anche su Nintendo Switch.Come segnala Dualshockers, LKA e Wired Productions hanno confermato l'arrivo di The Town of Light: Deluxe Edition sull'ibrida di Nintendo. Questa Deluxe Edition sarà un'esclusiva Switch e, oltre ai contenuti disponibili per console, si distinguerà dalle altre ...

Una risposta agli Amiibo di Nintendo? Annunciati i Totaku dedicati ai personaggi PlayStation : Nintendo ha indubbiamente fatto centro con gli Amiibo attirando l'interesse di milioni di giocatori ed ex giocatori interessati alle statuine dedicate ai personaggi storici delle IP della grande N. A quanto pare anche il mondo PlayStation riceverà delle statuine dedicate ad alcuni personaggi particolarmente importanti per le piattaforme Sony.Come sottolineato da DualShockers, parlare di veri e propri Amiibo sarebbe, tuttavia, indubbiamente ...

Ecco la sorpresa di Nintendo : annunciato il peculiare Nintendo Labo : Oggi Nintendo ha presentato Nintendo Labo, una nuova linea di esperienze interattive basate sul gioco e sulla scoperta. Insieme alla console Nintendo Switch, i kit di Nintendo Labo forniscono tutto il necessario per assemblare divertenti forme di cartone che, combinate con la tecnologia di Nintendo Switch, trasformano le idee in realtà. Nintendo Labo sarà disponibile dal 27 aprile in tutta Europa.Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ...

Nintendo annuncia Nintendo Labo : Nintendo a grande sorpresa, annuncia ufficialmente l’arrivo sul mercato a partire dal 27 Aprile 2018, di Labo, il nuovo Kit per Switch, il quale consente ai giocatori di assemblare forme di cartone da combinare con la tecnologia della console. Nintendo svela Labo Dal pianoforte alla motocicletta, passando per un robot e molto altro ancora, cartoni che combinati alla tecnologia di Nintendo Switch, prendono vita, permettendo ai ...

Nintendo sta per annunciare una "nuova esperienza interattiva" per Switch : Nintendo, dopo i vari titoli presentati durante il Direct Mini, non si ferma e si sta preparando a un altro grande annuncio per Switch previsto per stasera.Stando a quanto riportato dai colleghi di Eurogamer.net, verrà rivelata una "nuova esperienza interattiva" per Nintendo Switch, "appositamente realizzata per i bambini e coloro che sono bambini nel cuore".Il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, ha recentemente sottolineato quanto sia ...

Annunciato Yuzu - il primo emulatore per Nintendo Switch : Il grande mercato sommerso degli emulatori è stato sempre caratterizzato da una forte presenza di software dedicato alle console Nintendo. Non più di qualche mese fa fece scalpore la notizia relativa all'emulatore per Wii che permetteva di giocare in forma completamente gratuita a Breath of the Wild, all'epoca uscito solo da qualche settimana.Come riporta PCGamer, pare sia adesso il turno di Switch, il cui emulatore sarà presto disponibile per ...

Annunciato ufficialmente Yuzu : il primo emulatore del Nintendo Switch : Dai creatori di Citra arriva il primo emulatore del Nintendo Switch chiamato Yuzu..Yuzu è un emulatore del Nintendo Switch in lavorazione, open-source, concesso in licenza con GPLv2 (o qualsiasi versione successiva),progettato pensando alla portabilità, con build disponibili per Windows, Linux e macOS. Il progetto è stato avviato nella primavera del 2017 da bunnei , uno degli autori originali del popolare emulatore Citra 3DS, per sperimentare e ...

Nintendo annuncia Detective Pikachu per 3DS : The Pokémon Company International e Nintendo annunciano l’arrivo su 3DS, del videogioco di Detective Pikachu, disponibile a partire dal 23 marzo 2018. I giocatori dovranno aiutare Pikachu a raccogliere indizi e prove per risolvere una serie di casi, indagando al contempo sulla sparizione del padre di Tim, Harry Goodman. Detective Pikachu arriva su 3DS Quando Tim arriva a Ryme City in cerca del padre scomparso, ...

Rocket League : annunciata la versione retail per Nintendo Switch : Tra i titoli maggiormente apprezzati dai giocatori va sicuramente menzionato Rocket League, il gioco targato Psyonix ha raggiunto, poco tempo fa, l'importante traguardo dei due miliardi di match giocati globalmente e questo rappresenta chiaramente un dato significativo che testimonia come gli sviluppatori abbiano fatto centro con il loro titolo. Rocket League è approdato anche su Nintendo Switch in versione digitale nel mese di novembre, ma ...