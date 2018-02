NCC | è obbligatoria la disponibilità della rimessa

Leggi la notizia su leggioggi

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, prevede che l’attività di noleggio con conducente, nota con l’acronimo NCC, si identifica in un servizio di trasporto effettuato a richiesta dell’utente. La differenza tra il famoso TAXI, il quale è in stazionamento sulle apposite aree in attesa dell’utenza, e il NCC, nel quale, l’utenza si rivolge presso la sede operativaditta noleggiatrice chiedendo un servizio di trasporto a tempo e/o a viaggio. La disciplina del noleggio con conducente è dettata dall´art. 85 C.d.S. “Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone”, il quale prevede che il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: a) i motocicli con o senza ...