Natalie Wood | ancora mistero sulla morte dopo 37 anni | il marito tra i sospetti

Non cessa il mistero sulla morte di Natalie Wood. Ritornano i sospetti sul marito - Robert Wagner - : ... come molti erano , e restano, convinti? Per quasi 40 anni questo dilemma ha continuato ad assillare il mondo di Hollywood, di cui Natalie , che aveva allora 43 anni, era uno dei volti più ...

La morte di Natalie Wood - il marito tra i sospetti : A raccontarla, la vita di Natalie Wood sembra un film, dal finale tragico e ancora aperto. Il suo vero nome era Natal’ja Nikolaevna Zacharenko, figlia di immigrati russi era nata a San Francisco il 20 luglio 1938. È morta a poco più di 40 anni il 29 novembre del 1981. Data e luogo, l’isola californiana di Santa Catalina, sono certi, non così le circostanze in cui l’attrice di West Side Story e Gioventù bruciata trovò la morte . A oltre 35 ...

Natalie Wood - riaperto il caso sulla misteriosa morte dell’attrice di Gioventù Bruciata e West Side Story : Nelle indagini per la morte di Natalie Wood rispunta il nome dell’ultimo marito Robert Wagner. Secondo i quotidiani statunitensi, l’87enne interprete di Cuore e batticuore è stato definito “person of interest” dagli inquirenti del Los Angeles County Sheriff’s Department. Un termine che viene usato dalle forze dell’ordine statunitensi per qualificare una persona coinvolta in un’indagine criminale che però non è stata formalmente accusata ...