Il cast del film A casa tutti bene a Sanremo 2018 nella prima serata. Non solo musica ma anche cinema al Festival della Canzone italiana in scena al Teatro Ariston di Sanremo da martedì 6 a sabato 10 febbraio con la direzione artistica di Claudio Baglioni. Al suo fianco sul palco ci saranno Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino che nella prima serata del Festival sarà anche ospite insieme al cast del nuovo film di Gabriele Muccino, A casa tutti bene.

Il ritorno di Muccino con "A casa tutti bene" - a Ischia tra primi e ultimi baci : "Beato Nanni, che riesce a trovare poetica la borghesia romana", mi disse una volta Bernardo Bertolucci in una conversazione all'inizio degli anni '90 parlando dei film di Moretti. Non aveva conosciuto ancora Gabriele Muccino. Ritornato al mondo dal quale è partito con il clamoroso successo di L'ultimo bacio, il suo ultimo film, A casa tutti bene, che si svolge interamente ad Ischia dove è riunita l'intera famiglia di una coppia ...

A casa tutti bene affetti e tradimenti nella grande famiglia di Gabriele Muccino : Tutta colpa di una mareggiata. Il cattivo tempo, le onde grosse, i traghetti che non partono. Ci si ritrova insieme sull'isola più a lungo del previsto. La casa è grande ma non abbastanza per ...

GIULIA MICHELINI, storico volto di Rosy Abate, questa sera ospite del people show di Maria De Filippi. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5 (C'è posta per te)

A Casa Tutti Bene - il nuovo film di Gabriele Muccino dal 14 febbraio al cinema : A Casa Tutti Bene è la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni sull’isola dove questi si sono... L'articolo A Casa Tutti Bene, il nuovo film di Gabriele Muccino dal 14 febbraio al cinema su Roma Daily News.

A Casa Tutti Bene - online il trailer dell’ultimo film di Gabriele Muccino : È online il trailer dell’ultimo film di Gabriele Muccino. A Casa Tutti Bene è la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le nozze d’oro dei nonni sull’isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Un’improvvisa mareggiata blocca l’arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata costringendo Tutti a restare bloccati sull’isola e a fare i conti con loro stessi, con il proprio passato, con gelosie mai ...

'A casa tutti bene' - Gabriele Muccino al cinema con una cast corale. Uscirà nelle sale il giorno di San Valentino, "A casa tutti bene", film diretto da Gabriele Muccino che vanta un cast davvero d'eccezione: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli.