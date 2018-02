Moto2 | ecco il Team Forward

Triumph : ecco il 3 cilindri per la Moto2 : Lo strapotere Honda nella classe di mezzo del Motomondiale, la Moto2, è giunto al termine: dal 2019 sarà la Triumph a fornire i propulsori per il campionato. La casa motociclistica inglese si è subito data da fare e pare che il motore sia già stato testato in pista, sul circuito di Calafat in Spagna. Secondo quanto dichiarato da La Gazzetta Dello Sport, il motore sarebbe meccanicamente già a posto e potrebbe tranquillamente correre già da ...