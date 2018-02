MONTE DEI PASCHI DI SIENA Mps | in Borsa chiude sotto i 3 | 65 euro oggi | 2 febbraio

Nadia Rinaldi Vs Francesco MONTE / Stefano Bettarini dalla parte dell'ex tronista (Isola dei famosi 2018) : Lo scontro tra Nadia Rinaldi e Francesco Monte all'Isola dei famosi 2018 continua: questa volta è la madre di lui ad essere chiamata in causa e il web insorge.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:45:00 GMT)

Isola dei Famosi : Francesco MONTE e Rosa turbati da una scoperta : Francesco Monte e Rosa Perrotta: la scoperta a L’Isola dei Famosi Francesco Monte e la naufraga Rosa Perrotta, come riportato dalle anticipazioni pubblicate sul portale dell’Isola dei Famosi, si sono inoltrati nella giungle alla ricerca di piante per rinforzare il tetto del loro capanno. E in questa circostanza hanno fatto una clamoRosa e inaspettata scoperta. Quale? In pratica i due giovani ex tronisti del popolare dating show ...

Isola dei Famosi - Francesco MONTE scoppia a piangere : "Voglio stare da solo" : Non sono sicuramente giorni facili questi per Francesco Monte, dopo la rivelazione choc di Eva Henger in diretta durante la seconda puntata dell 'Isola dei Famosi , il naufrago si è abbandonato alle ...

Isola dei Famosi 2018 : Francesco MONTE difeso da Jeremias Rodriguez : L'ex cognato, ospite a 'Mattino 5', prende le difese dell'ex tronista dalle accuse della Henger ma difende anche la sorella Cecilia: "Basta con la storia di poverino, poverino, poverino!"

“Ecco com’è Francesco MONTE a letto. E vi dico pure un suo segreto intimo…”. Nervi tesi in Honduras per le sorti del naufrago - dopo lo scandalo ‘droga all’Isola dei Famosi’. Ma nel frattempo in Italia c’è chi coglie la palla al balzo per rivelare certi dettagli hot : Sono giorni di attesa e di nervosismo per Francesco Monte in primis e per i suoi fan poi, perché dopo lo scandalo sollevato da Eva Henger sul presunto uso di marijuana dell’ex tronista in Honduras, la produzione dell’Isola dei Famosi sta decidendo il suo futuro al reality di Canale 5. Come fatto sapere in un comunicato stampa, sono ora al vaglio i filmati della villa in cui i vip hanno trascorso i giorni precedenti all’inizio del ...

L’Isola dei Famosi : Jessica Cerniglia dice la sua su Francesco MONTE : Jessica Cerniglia vuole Francesco Monte fuori dall’Isola Il caso che ha coinvolto Francesco Monte all’Isola dei Famosi ha attirato l’attenzione di tutti, e anche la sua ex amante Jessica Cerniglia ha voluto dire la sua a riguardo. Tutti ricorderete di Jessica, famosa per essere stata l’amante di Monte durante il periodo in cui l’ex tronista era fidanzato con Teresanna. La relazione extra coniugale tra Francesco e ...

NADIA RINALDI VS FRANCESCO MONTE / Lei nomina la madre del suo rivale e il web insorge (Isola dei famosi 2018) : Lo scontro tra NADIA RINALDI e FRANCESCO MONTE all'Isola dei famosi 2018 continua: questa volta è la madre di lui ad essere chiamata in causa e il web insorge.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 09:24:00 GMT)

“Vergognati! Sei indifendibile…”. Isola dei Famosi - tutti contro Nadia Rinaldi. Il popolo del web ha sentito forte e chiaro quella frase diretta a Francesco MONTE e non ha intenzione di perdonarla. “Quando è troppo è troppo” : Solo lunedì sera, durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi 13 sapremo chi, tra Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta uscirà dal gioco e tornerà in Italia. Nomination in rosa questa settimana, quindi a prescindere da quale naufraga sceglierà il pubblico con il televoto, questa edizione ha già perso due vip donne dopo l’eliminazione di Eva Henger della scorsa diretta, quella di cui ancora si parla per via dell’accusa choc ...