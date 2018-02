Molestie | Asia Argento contro la lettera delle attrici italiane

Perché non c'è Asia Argento nell'appello delle attrici italiane contro le Molestie : Le attrici e registe italiane scendono in campo contro le molestie. Ma non c'è Asia Argento , la 'pasionaria' dalle cui dichiarazioni ha avuto eco in Italia il caso Weinstein . In 124, da Giovanna ...

Perché non c'è Asia Argento nell'appello delle attrici italiane contro le Molestie : Le attrici e registe italiane scendono in campo contro le molestie. Ma non c'è Asia Argento, la 'pasionaria' dalle cui dichiarazioni ha avuto eco in Italia il caso Weinstein. In 124, da Giovanna Mezzogiorno a Paola Cortellesi, da Alba e Alice Rohrwacher a Jasmine Trinca, da Valeria Golino a Cristiana Capotondi, da Roberta Torre a Laura Bispuri hanno firmato il documento 'Dissenso comune' ...

Fausto Brizzi e Weinstein/ Molestie - video Asia Argento : “Verranno fuori tanti altri casi” (Le Iene) : Fausto Brizzi e Harvey Weinstein, lo scandalo Molestie a Le Iene. Asia Argento e le “differenze”: perché in Italia non c'è solidarietà per le vittime? Il servizio di Dino Giarrusso(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 16:22:00 GMT)

Asia Argento - Molestie sessuali : l'ultimo pianto a Le Iene - accuse all'Italia e agli italiani : l'ultimo pianto di Asia Argento ? Va in onda a Le Iene , dove intervistata da Dino Giarrusso - l'autore dei servizi con cui Fausto Brizzi è stato triturato - torna a puntare il dito contro l'Italia. ...

Molestie - Luxuria chiede scusa ad Asia Argento. Lei : 'Voltiamo pagina' : In un lungo post pubblicato su Facebook, l'ex politica, attivista per i diritti Lgbt e opinionista in diversi programmi tv, fa 'mea culpa' e chiede scusa. La consapevolezza di aver sbagliato grazie ...

Molestie sessuali - i media italiani ridotti a tifoserie pro o contro Asia Argento : Il 2017 tramonta con un finale a sorpresa: è stato l’anno in cui le donne hanno assestato un bel colpo al muro del silenzio sulle Molestie sessuali. Da pochi giorni, la voce di Salma Hayek si è unita alle numerose voci di denuncia per Molestie sessuali rivolte ad Harvey Weinstein, l’ex produttore della Miramax finito lo scorso autunno nell’occhio del ciclone per il comportamento predatorio e vessatorio nei confronti di giovani ...

Molestie sessuali - Asia Argento : in tv va in onda il processo alla vittima Video : Il ritorno in televisione di #Asia Argento, quasi due mesi dopo la sua prima apparizione a Cartabianca, doveva essere l’occasione di un chiarimento tra l’attrice e chi l’aveva attaccata, in to alle sue rivelazioni sulle #Molestie sessuali subite dal produttore Harvey Weinstein. Purtroppo, però, il programma si è trasformato nell’ennesimo processo ad una vittima di abusi. Ancora una volta la reazione alle sue denunce in Italia non è stata quella ...

Molestie - lo sfogo di Asia Argento : "Su di me sono state scritte cose ignobili" : E la Argento: "Svegliati, il mondo non è bianco e nero, ci sono zone grigie, vorrei che ti mettessi nelle mie scarpe, in quelle di una ragazzina di 21 anni: in quei momenti non capivo cosa stava ...

Molestie - a Cartabianca lite tra Asia Argento e Vladimir Luxuria : Scontro frontale e continue scintille tra Asia Argento e Vladimir Luxuria. E’ accaduto a Cartabianca, con Bianca Berlinguer che martedì sera è tornata ad affrontare l’argomento delle presunte Molestie nel mondo del cinema.Il duello, almeno in teoria, sarebbe dovuto andare in scena con Pietro Senaldi, direttore responsabile di Libero che non poche critiche aveva rivolto le scorse settimane alla stessa Argento. Invece tutta l’attenzione ...

ENRICO BRIGNANO/ "Asia Argento? Dopo le Molestie di Weinstein ha fatto 4 film con lui" : ENRICO BRIGNANO, l'attore romano ha preso una posizione forte su quel che riguarda il caso molestie sessuali difendendo, tra gli altri, il suo amico Fausto Brizzi.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 18:11:00 GMT)

Molestie - Asia Argento contro Brignano : "Vergognati buzzicone" : Visto che @EnricoBrignano conosce la mia filmografia meglio di me, può nominare i 4 film che avrei fatto con Weinstein dopo avermi stuprata? pic.twitter.com/DyWlfQybd6 — Asia Argento (@AsiaArgento) 11 dicembre 2017 Asia Argento non le manda a dire a Enrico Brignano e sui social si scatena dopo aver letto l'intervista al comico uscita sul Corriere della Sera, in cui l'attore romano si schiera dalla parte di Fausto Brizzi dopo le accuse di ...