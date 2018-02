Modica | gli studenti hanno incontrato Sveva D' Antonio

Disabilità - a Modica gli Stati generali degli Enti : Si riuniranno giovedì a Modica gli Stati generali degli Enti del distretto socio-sanitario n.45 per progettare il progetto "Dopo di Noi"

Pagliacci incanta il Garibaldi di Modica : Ennesimo sold out per la stagione musicale della Fondazione Teatro Garibaldi che proseguirà il 29 gennaio con un altro grande evento

Modica - nasce Un tetto per la casa Don Puglisi : Un appello di generosità da parte dell'ente che da anni si occupa di dare accoglienza ai bambini e alle mamme in difficoltà

Pagliacci con Daniela Schillaci al Garibaldi di Modica : " Pagliacci " di Ruggero Leoncavallo a Modica per un appuntamento eccezionale che ha richiamato l'attenzione perfino dal Giappone

Modica - variante al Prg : chiesta convocazione consiglio : Convocare il massimo consesso cittadino per discutere di variante al piano regolatore generale. A chiederlo è Andrea Rizza

Modica - successo per gli spot della raccolta differenziata : Presentati stamattina nell'auditorium Floridia a Modica i cinque cortometraggi realizzati per promuovere la raccolta differenziata in città.