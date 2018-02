MO | media palestinesi | scontri in Cisgiordania con esercito

: Nel nono 'venerdi' di rabbia' dalla decisione di Trump su Gerusalemme diversi incidenti tra palestinesi ed esercit… - cjmimun : Nel nono 'venerdi' di rabbia' dalla decisione di Trump su Gerusalemme diversi incidenti tra palestinesi ed esercit… - ANPIsedeMi1 : RT @albertobriosc14: Età media in Palestina 20 anni .Gaza ormai fa stato a se. Unica buona notizia: la Svezia ha permesso ai palestinesi di… - AlbertovBriosc1 : RT @albertobriosc14: Età media in Palestina 20 anni .Gaza ormai fa stato a se. Unica buona notizia: la Svezia ha permesso ai palestinesi di… - TuttaAvanti : RT @albertobriosc14: Età media in Palestina 20 anni .Gaza ormai fa stato a se. Unica buona notizia: la Svezia ha permesso ai palestinesi di… - HollywoodFans3 : RT @albertobriosc14: Età media in Palestina 20 anni .Gaza ormai fa stato a se. Unica buona notizia: la Svezia ha permesso ai palestinesi di… -

Leggi la notizia su swissinfo.ch

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...